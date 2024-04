Renalytix plc est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans le développement de solutions de diagnostic clinique basées sur l'intelligence artificielle pour les maladies rénales. La société est engagée dans le domaine du bioprognostic pour la santé rénale. Elle a mis au point une solution qui permet d'évaluer le risque de progression de la maladie rénale chronique à un stade précoce. Le produit phare de la société, la plateforme KidneyIntelX, est conçu pour s'adapter à d'autres maladies rénales que la maladie rénale diabétique. Elle évalue une série d'indications dans les maladies rénales chroniques, les maladies cardio-rénales, les maladies rénales chroniques dans diverses populations et les maladies rénales liées au COVID. KidneyIntelX a été désigné par la Food and Drug Administration des États-Unis et est conçu pour apporter des améliorations significatives dans le pronostic des maladies rénales, la gestion des greffes, les soins cliniques, la stratification des patients pour les essais cliniques de médicaments et la découverte de cibles médicamenteuses.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés