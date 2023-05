Renalytix choisit Eversana pour commercialiser un dispositif de pronostic

Renalytix PLC - société de diagnostic basée à Londres et spécialisée dans la santé rénale - annonce un partenariat avec la société de commercialisation des sciences de la vie Eversana Life Science Services LLC. Ce partenariat permettra d'étendre l'empreinte commerciale du dispositif de pronostic de la maladie rénale diabétique KidneyIntelX. Ce dispositif vise à aider les cliniciens à mieux prédire l'insuffisance rénale chronique chez les adultes atteints de diabète de type 2. Les sociétés assureront le déploiement sur le terrain et la formation des prestataires de soins primaires dans les principales régions des États-Unis cet été, en complément des efforts de vente actuels de Renalytix sur les principaux marchés, y compris New York. Renalytix affirme que deux grandes études d'utilité clinique ont montré que le produit aide les cliniciens à mieux comprendre les risques encourus par les patients, ce qui se traduit par une meilleure utilisation des médicaments et une orientation plus rapide vers des spécialistes. Des données supplémentaires sur l'utilité réelle du produit devraient être publiées le mois prochain lors de la réunion clinique annuelle de l'American Diabetes Association.

James McCullough, directeur général de Renalytix, déclare : "La majorité des diabétiques de type 2 âgés de plus de 65 ans souffrent d'une maladie rénale chronique. Eversana nous aidera à apporter rapidement les avantages du pronostic précoce de KidneyIntelX aux populations les plus à risque afin d'éviter les souffrances inutiles et les coûts insoutenables de l'insuffisance rénale et de la dialyse."

Cours actuel de l'action : 84,70 pence, en hausse de 4,6 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 38%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.