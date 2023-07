Renalytix plc, anciennement Renalytix AI plc, est une société de diagnostic in vitro basée sur l'intelligence artificielle. La plateforme de diagnostic de la société, KidneyIntelX, utilise un algorithme basé sur l'intelligence artificielle qui combine les données d'entrée, y compris les biomarqueurs sanguins validés, la génétique héréditaire et les données personnalisées des patients provenant des systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME), pour générer un score de risque pour le patient. Ce score de risque permet de prédire le déclin progressif de la fonction rénale dans l'insuffisance rénale chronique (IRC), ce qui permet aux médecins et aux systèmes de santé de gérer l'allocation des traitements et des ressources cliniques aux patients. KidneyIntelX fournit un score de risque patient rapportable intégré à des recommandations cliniques spécifiques guidées par des directives, conçues pour gérer le traitement du patient et les résultats de l'observance. Le score de risque KidneyIntelX est lié à des recommandations cliniques spécifiques élaborées par le système de santé, les fournisseurs d'assurance maladie ou les groupes de pratique.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés