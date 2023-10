Renalytix plc est une société de diagnostic in vitro basée sur l'intelligence artificielle. La société se concentre sur l'optimisation de la gestion clinique des maladies rénales afin d'améliorer les résultats pour les patients et de faire progresser les soins fondés sur la valeur. Sa plateforme de diagnostic, KidneyIntelX, est conçue pour s'adapter à toutes les maladies rénales, au-delà de la maladie rénale diabétique. KidneyIntelX est une méthodologie bioprognostique. La société évalue une série de nouvelles indications dans les maladies rénales chroniques, les maladies cardio-rénales, les maladies rénales chroniques dans diverses populations et les maladies rénales liées aux coronavirus (COVID). La plateforme KidneyIntelX facilite l'identification et la prise en charge efficace des patients présentant un risque de néphropathie diabétique à un stade précoce, en combinant diverses données, notamment des biomarqueurs sanguins validés, des données génétiques héréditaires et des données personnalisées sur les patients provenant des dossiers médicaux électroniques, à l'aide d'un algorithme exclusif permettant de générer un score de risque unique pour le patient.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés