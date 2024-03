(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Horizonte Minerals PLC - société de nickel axée sur les opérations au Brésil - La filiale brésilienne Araguaia Niquel Metais Ltda, qui développe le projet de nickel Araguaia de la société, a reçu une injonction lui donnant une période de 60 jours pour négocier l'endettement et présenter un plan de restructuration approuvé par ses créanciers. La société déclare qu'elle "continuera à travailler en étroite collaboration avec ses principaux actionnaires et prêteurs de premier rang sur une solution de financement complète, prévue pour la fin du deuxième trimestre 2024, bien qu'à l'heure actuelle, il n'y ait aucune garantie qu'une solution de refinancement et de restructuration aboutisse à un résultat positif pour les actionnaires existants, les détenteurs d'obligations et les créanciers de la société". Mercredi, Endeavour Financial, le conseiller financier d'Horizonte, a intenté une action en justice contre le promoteur de la mine au sujet de paiements de commissions dus pour un montant de 2 millions USD.

DCI Advisors Ltd - Investisseur basé aux Îles Vierges britanniques dans le secteur des complexes résidentiels de luxe - Conclut un accord de prêt de 100 000 euros avec Lars Bader, un actionnaire qui détient une participation de 10,3 % dans la société. L'actionnaire avait déjà conclu un accord de prêt de 350 000 euros avec la société en avril. Au total, les prêts d'actionnaires reçus par DCI à ce jour s'élèvent à 3,2 millions d'euros.

Baronsmead Second Venture Trust PLC - Société d'investissement basée à Londres et spécialisée dans les actions britanniques - déclare que des demandes ont été reçues pour 12,3 millions de livres sterling dans le cadre de l'offre de souscription de la société annoncée en novembre. L'offre vise à lever jusqu'à 30 millions de livres sterling au total, avec la possibilité d'utiliser des facilités de surallocation pour 20 millions de livres sterling supplémentaires. Baronsmead estime que le montant initial sera probablement souscrit sous peu et a l'intention d'utiliser la facilité de surallocation pour lever 10 millions de livres supplémentaires.

Cadence Minerals PLC - explorateur de minéraux à énergie durable - déclare qu'Evergreen Lithium Ltd a identifié de "grandes cibles de lithium", sur la base d'analyses d'échantillonnage géochimique du sol dans le projet phare de la société, Bynoe, dans le Territoire du Nord de l'Australie. La société indique que les nouvelles cibles se trouvent "dans la zone centrale de la concession, ce qui démontre le potentiel de minéralisation supplémentaire en lithium spodumène dans le champ de pegmatites de Bynoe". Les résultats d'analyse proviennent de 1 214 échantillons reçus par Evergreen, et 900 autres échantillons doivent être reçus prochainement. Cadence détient une participation de 8,7 % dans Evergreen.

Bezant Resources PLC - société d'exploration de cuivre et d'or ayant des projets en Afrique, en Amérique du Sud et aux Philippines - déclare que la licence EPL 7170, détenue par Hope Namibia Mineral Exploration Ltd, filiale à 80% de la société, a été renouvelée pour deux ans à partir du 22 octobre, en attendant l'obtention d'un certificat d'autorisation environnementale du ministère namibien des forêts et du tourisme. Bezant indique qu'elle a engagé "un consultant environnemental expérimenté connaissant bien la législation environnementale namibienne pour l'assister dans sa demande d'ECC".

Renalytix PLC - société de technologie pronostique axée sur le traitement de l'insuffisance rénale chronique - déclare que son test de diagnostic in-citro KidneyIntelX a été inclus dans la version finale du guide de pratique clinique "Kidney Disease Improving Global Outcomes" 2024. Le comité a souligné le rôle de la prédiction des risques dans la détermination des soins à apporter aux patients atteints d'une maladie rénale, ce qui, selon la société, soutient l'utilisation de son test KidneyIntelX pour prédire l'évolution de la maladie. Michael Donovan, directeur médical de Renalytix, déclare : "Renalytix se félicite de ces nouvelles mises à jour du KDIGO qui fournissent des stratégies de traitement claires et opportunes aux professionnels de la santé et nous nous réjouissons de continuer à publier des preuves pour souligner le rôle que KidneyIntelX joue pour atteindre l'objectif d'optimisation des résultats des patients et d'amélioration de la qualité de vie".

