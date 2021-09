Renault : A proximité d'un support moyen terme important 06/09/2021 | 09:04 Laurent Polsinelli 06/09/2021 | 09:04 achat En cours

Cours d'entrée : 30.21€ | Objectif : 32€ | Stop : 29.5€ | Potentiel : 5.93% Le récent mouvement baissier a renvoyé le titre Renault au contact de niveaux intéressants situés vers 29.83 EUR. Cette zone pourrait faire barrage au trend baissier et confère un bon timing à l'ouverture de positions acheteuses.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 32 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Le titre est valorisé sur 2021 à 0.23 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

La société est faiblement valorisée compte tenu des flux de trésorerie générés par son activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société.

Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabricants de voitures et camions - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. RENAULT -15.67% 9 723 TOYOTA MOTOR CORPORATION 25.74% 251 446 VOLKSWAGEN AG 32.63% 150 401 DAIMLER AG 21.28% 88 950 GREAT WALL MOTOR COMPANY LI.. 28.38% 72 113 GENERAL MOTORS COMPANY 17.24% 70 873 BMW AG 10.55% 61 685 HONDA MOTOR CO., LTD. 19.24% 53 168 FORD MOTOR COMPANY 46.64% 51 493 HYUNDAI MOTOR COMPANY 10.68% 39 216 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS L.. 8.11% 35 309

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2021 49 172 M 58 227 M - Résultat net 2021 739 M 875 M - Dette nette 2021 3 067 M 3 631 M - PER 2021 11,4x Rendement 2021 0,13% Capitalisation 8 082 M 9 569 M - VE / CA 2021 0,23x VE / CA 2022 0,18x Nbr Employés 170 158 Flottant 61,0% Prochain événement sur RENAULT 22/10/21 Q3 2021 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Cloture 29,74 € Objectif de cours Moyen 44,81 € Ecart / Objectif Moyen 50,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Luca de Meo Chief Executive Officer Clotilde Delbos Chief Financial Officer, Deputy CEO & Executive VP Jean-Dominique Senard Chairman Luc Julia Chief Scientific Officer Frédéric Vincent EVP-IS Information Technology & Digital