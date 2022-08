Renault : Les investisseurs pourraient profiter de l'euphorie générale 09/08/2022 | 08:44 Laurent Polsinelli 09/08/2022 | 08:44 vente En cours

Cours d'entrée : 30.025€ | Objectif : 27.5€ | Stop : 31.7€ | Potentiel : 8.41% La configuration technique de l'action Renault laisse entrevoir une correction technique à court terme. Le timing apparaît opportun pour mettre à profit un probable repli des cours.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 27.5 €. Synthèse D'après Refinitiv, le score ESG de la société relatif à son secteur d'activité est bon.

Points forts Le Bénéfice Net par Action (BNA) de la société devrait croître de manière importante au cours des prochains exercices d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

Le titre est valorisé sur 2022 à 0.17 fois son chiffre d'affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

L'entreprise apparaît faiblement valorisée compte tenu de la valeur de son actif net comptable.

Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus diffèrent de manière importante. Cela traduit des appréciations différentes et/ou une difficulté à évaluer la société. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabricants de voitures et camions - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. RENAULT -1.26% 8 376 TOYOTA MOTOR CORPORATION 0.83% 214 625 VOLKSWAGEN AG -17.91% 88 004 MERCEDES-BENZ GROUP AG -10.53% 64 010 FORD MOTOR COMPANY -24.03% 61 510 GENERAL MOTORS COMPANY -35.94% 52 577 BMW AG -11.74% 50 959 HONDA MOTOR CO., LTD. 4.37% 42 590 GREAT WALL MOTOR COMPANY LI.. -54.33% 33 605 HYUNDAI MOTOR COMPANY -6.22% 31 210 KIA CORPORATION -0.97% 24 756

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières EUR USD CA 2022 45 455 M 46 454 M - Résultat net 2022 -400 M -409 M - Tréso. nette 2022 153 M 157 M - PER 2022 -24,7x Rendement 2022 0,33% Capitalisation 8 196 M 8 376 M - VE / CA 2022 0,18x VE / CA 2023 0,14x Nbr Employés 160 000 Flottant 53,7% Prochain événement sur RENAULT 21/10/22 Q3 2022 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Dernier Cours de Clôture 30,16 € Objectif de cours Moyen 38,90 € Ecart / Objectif Moyen 29,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Luca de Meo Chief Executive Officer Thierry Pieton Chief Financial Officer & Senior Vice President Jean-Dominique Senard Chairman Luc Julia Chief Scientific Officer Frédéric Vincent Chief Information Officer