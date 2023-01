Renault : Bernstein relève son opinion à 'surperformance'

Bernstein a relevé jeudi son opinion sur le titre Renault, qu'il porte de 'performance de marché' à 'surperformance', avec un objectif de cours établi à 45 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'analyse estime que le profil risque/rendement du titre s'est considérablement amélioré dernièrement, notamment grâce à l'amélioration continue des résultats en Europe, un phénomène qui limite d'après lui le potentiel baissier pour 2023.



Le professionnel évoque par ailleurs la solide exécution stratégique du constructeur automobile, ainsi que l'intérêt présenté par les trois dossiers chauds du moment, à savoir l'amélioration des relations avec Nissan, le lancement du projet Ampere dans les véhicules électriques et la coentreprise 'Horse' créée avec le chinois Geely.



