Renault : Invest Securities relève son objectif

L'analyste a légèrement relevé son BNA 2021 du fait de Nissan malgré la baisse de la marge d'EBITA de 0,5pts. L'objectif de cours est remonté à 55E (contre 53 E) et le conseil est confirmé à l'achat. Renault reste dans la liste favorite d'Invest-Securities.



' Après cette publication S1 21, on peut conclure qu'en dépit du FCF encore très faible, les résultats, redevenus positifs, ont dépassé les attentes sans pour autant atteindre notre espoir de marge d'EBITA réitérer son niveau du S2 2020 (3,5%) ' indique le bureau d'analyses.



' La guidance de marge d'EBITA 2021 de 2,8% est en avance sur la guidance 2023 (3%) que nous continuons de juger prudente. Le retour à bonne fortune est confirmé, relayé par celui de Nissan qui vient de remonter ses guidances ' rajoute Invest Securities.



