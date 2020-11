Renault : Invest Securities relève son objectif de cours

19/11/2020 | 09:31

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' sur Renault, titre maintenu dans sa 'sélection IS', avec un objectif de cours relevé de 32,3 à 43,6 euros, après une progression de 38% du titre du constructeur automobile depuis le 9 novembre.



Le bureau d'études explique cette hausse par la rotation sectorielle qui profite à Renault, la publication de deuxième trimestre rassurante, accompagnée du relèvement des guidances de Nissan, et la publication des ventes de Renault sur octobre.



'Alors que les guidances à long terme restent à venir (janvier 2021), notre scénario prudent laissant une marge de bonne surprise par rapport à ces guidances encore inconnues', ajoute l'analyste en charge du dossier.



