Renault : Invest Securities relève son objectif de cours

L'analyste estime que cette publication du 1er trimestre 2022 a surpris avec un repli du chiffre d'affaires de seulement -2,7% (-0,7% lfl.) alors que les immatriculations sur ce même trimestre ont baissé de -17,1%.



' Il nous semble que cette solide performance de la ' top line ' ne pourra pas être réitérée dans les prochains trimestres. Pour autant, Renault réitère ses guidances 2022 abaissées le 23 mars (Russie) et rappelle avec grande sérénité sa capacité à compenser les hausses des matières premières par la productivité, les hausses de prix et un mix soutenu par les lancements de nouveaux modèles ' indique Invest Securities.



' Nos BNA 2022/23/24e restent inchangés '. Le bureau d'analyses relève son objectif de cours à 45,8E (contre 45,1E) et réitère son conseil à l'achat au regard de la décote très élevée.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.