Renault : Invest Securities relève son objectif de cours

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Renault avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 euros, 'intégrant une décote de 20% au regard des opérations M&A sur Ampère et Horse et de la réduction à moyen terme de la participation dans Nissan'.



Selon le bureau d'études, la publication 2022 marque le retour de Renault 'dans la course' avec ses compétiteurs et les chiffres du premier semestre ont été encore améliorés au second, faisant ressortir les résultats au-dessus des attentes.



'La trajectoire est donc bien engagée vers une marge de 8% ou supérieure en 2025. Pour autant, la visibilité sur 2023 qui commence très favorablement pousse le groupe à la prudence', poursuit l'analyste en charge du constructeur automobile.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.