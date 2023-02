Renault : Oddo confirme son conseil Surperformance

Renault, Nissan et Mitsubishi Motors (MMC), les trois partenaires de l'Alliance, ont présenté hier leur nouvel accord.



Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil Surperformance sur la valeur avec un objectif de 55 E.



' L'objectif de la présentation d'hier était avant tout de convaincre que les sujets de gouvernance étaient désormais traités, que l'Alliance repartait sur une base beaucoup plus saine et que l'opérationnel pouvait donc, enfin, revenir au coeur des discussions après plusieurs années très difficiles sur ce point ' indique Oddo.



L'analyste estime également que la priorité d'hier était donc de mettre en avant la relance opérationnelle de l'Alliance à travers de nouveaux projets communs.



' Nous retenons avant tout une volonté de tirer profit des bases industrielles existantes (Amérique du Sud, Inde, Europe) et des atouts des différents partenaires (segments produits, technologies) ' rajoute Oddo.



' Il nous semble probable que les investisseurs ne seront prêts à valoriser les synergies potentielles que lorsque celles-ci se matérialiseront, c'est-à-dire à partir de 2025 pour l'essentiel '.



