Renault : Oddo confirme son conseil sur le titre

Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé de 30 euros.



Le bureau d'analyses se dit rassuré quant à la situation actuelle du constructeur après les résultats du T1 2022 (CA), la confirmation des perspectives annuelles et le message relativement confiant de Thierry Piéton, directeur financier.



Le Losange avait en effet été fragilisé par les événements récents et notamment les conséquences de la guerre en Ukraine pour son activité russe.

Les zones d'incertitudes restent néanmoins importantes, avec une visibilité réduite sur la Russie et un contexte toujours perturbé par des difficultés d'approvisionnement.



