Renault : Stifel reste à l'achat avec les ambitions Alpine

Stifel a renouvelé mardi sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 48 euros sur Renault suite à la présentation, hier, du plan de développement d'Alpine, la marque sportive du constructeur.



Au-delà du prochain lancement et d'éventuelle entrée en Bourse d'Ampere, qui génère beaucoup d'intérêt chez les investisseurs suivant le groupe au losange, l'événement d'hier a apporté un regard rafraîchissant sur Alpine, que Renault espère faire passer d'un segment de niche à un marché plus mondial, explique le broker.



Pour le groupe, Alpine pourrait devenir le cheval de Troie lui permettant de faire son entrée sur le marché américain (via des accords de distribution) et d'opérer son retour en Chine, fait-il valoir.



Et si Stifel estime qu'il est encore bien trop tôt pour attribuer une valorisation tangible à ces projets, il juge que d'éventuels lancements réussis pour l'A290, une Renault 5 modernisée, et le crossover c-XO GT - en 2024 puis 2025 - pourraient mettre en lumière le potentiel de création de valeur de l'entreprise.



A plus court terme, néanmoins, l'attention du marché devrait surtout se focaliser sur la publication, en juillet prochain, des résultats semestriels, un rendez-vous qui fait l'objet de prévisions revues en constante hausse, conclut-il.



