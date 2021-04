Renault : Oddo maintient son conseil sur le titre

Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Renault, avec un objectif de cours inchangé à 40 euros.



Le constructeur a publié hier un chiffre d'affaires de 10 MdsE au 1er trimestre, en baisse de 1,1% (ou +4,4% en organique), globalement en ligne avec le consensus (9,9 MdsE).



Le bureau d'analyses toutefois regrette que Renault soit le seul constructeur à ne pas communiquer de guidance, même vague. En effet, le le Losange n'a fait aucune mention des perspectives dans son communiqué.



'Cela est d'autant plus problématique qu'il est, selon nous, celui pour lequel les investisseurs auraient le plus besoin d'une trajectoire pour pouvoir se projeter', estime Oddo.





