Renault : l'analyse d'Oddo après le projet de la Commission

La Commission européenne a proposé hier une réduction de 55% des émissions de CO2 des voitures d'ici 2030, contre un objectif précédent de 37,5 % (-50 % contre -31% pour les camionnettes).



Oddo estime que cet objectif est moins strict que ce que beaucoup craignent (l'analyste avait un scénario à -65%).



L'UE vise maintenant à ce que toutes les ventes de nouveaux véhicules soient exemptes d'émissions d'ici 2035. ' Cependant, la réduction à zéro des émissions signifie que les véhicules hybrides seraient éliminés à partir de 2035, une position plus dure que celle soutenue par certains pays ' souligne Oddo.



' La pression pour étendre le réseau de stations de recharge électrique est de plus en plus forte, les gouvernements restant régulièrement (et de loin) en deçà de leurs objectifs. La Commission estime maintenant que la construction d'un réseau complet (public et privé) nécessiterait un investissement de 80 à 120 milliards d'euros d'ici 2040 ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo estime que Renault est la valeur la moins attractive du secteur automobile avec un objectif de cours de 40 E.



