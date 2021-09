« Journées européennes du patrimoine » : Renault Group expose sa collection d'art et ouvre les portes de son siège historique

Véritable passerelle entre le monde de l'art et celui de l'industrie, cette collection témoigne de l'attachement ancien et durable que porte Renault Group à ses racines françaises et de sa volonté de continuer à faire battre le cœur de l'innovation industrielle, technologique et culturelle en France.

Dubuffet: Peintre, sculpteur et plasticien français, Jean Biographieest le premier théoricien de l'Art Brut. Dès 1973, Dubuffet bénéficie de l'appui technique et technologique de la Régie. L'épisode le plus marquant de cette étroite collaboration est probablement l'usage de la machine

Créée en 2001, Fondationla Renault a pour objectif d'accompagner et aider les personnes éloignées de l'emploi à

A propos de

trouver leur dans la société. Les projets qu'elle soutient ont vocation à rétablir l'égalité des chances face à l'insertion professionnelle, à créer des passerelles entre le milieu éducatif et celui de l'emploi, à conseiller et accompagner les personnes fragilisées dans leurs démarches d'accès ou de retour vers l'emploi.

Outre son engagement en faveur de l'insertion par l'emploi, la Fondation a pris l'engagement de promouvoir et rendre accessible la Collection d'art de Renault Group. Dans cet objectif, elle participe notamment à des expositions temporaires et met à disposition de grands musées nationaux et internationaux ses quelques 550 œuvres (peintures, sculptures, photos, …) d'une centaine d'artistesreconnus.

En 2021, La fondation Renault est mécène des Journées européennes du patrimoine.

Pour en savoir plus : https://www.renaultgroup.com/groupe/la-fondation-renault/

LaA proposcollectionde RenaultregroupeClassic plus de 760 véhicules témoignant de l'inventivité et du savoir-faire de la firme, née en 1898 à Boulogne-Billancourt. Pour faire revivre l'histoire de Renault, la collection se complète d'un fond documentaire et événementiel riche de plusieurs milliers de mètres linéaires d'archives, de plus de 3200 miniatures et jouets, de 1900 affiches, d'objets divers ou encore de quelques 270 maquettes au 1/5ème. Collection unique et vivante, elle est préservée, entretenue et exploitée par le service Renault Classic, qui la met régulièrement en valeur lors d'expositions, salons, courses historiques, reportages - presse ou télévisuels - et événements sportifs dans toute l'Europe (Le Mans Classic, Goodwood Festival of Speed, salons automobile, journées européennes du patrimoine…). Plus de 4 millions de personnes ont ainsi l'occasion d'être en contact avec des véhicules de la Collection Renault au cours d'une centaine d'opérations menées par Renault Classic chaque année.

RenaultA proposGroupde Renaultest auxGroupavant-postes d'une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d'électrification, Renault Group s'appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault - Dacia - LADA - Alpine et Mobilize - et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,9 millions de véhicules en 2020. Il réunit plus de 170 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d'Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d'une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l'ambition d'atteindre la neutralité carbone en Europe d'ici à 2040.

