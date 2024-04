Alstom, GTT, Icade... : les valeurs à suivre à Paris lundi -

Le 19 avril 2024

Alstom

Alstom a conclu un accord avec Knorr-Bremse AG pour la vente de son activité de signalisation conventionnelle en Amérique du Nord pour un prix d'achat d'environ 630 millions d'euros. Le groupe spécialiste de la mobilité intelligente et durable souligne que cette transaction fait partie du plan d'action global annoncé en novembre, visant à renforcer sa position dans l'industrie ferroviaire. Alstom fournira les détails de son plan lors des résultats annuels le 8 mai 2024.



Cabasse

La société française d'audio haute-fidélité publiera ses résultats annuels.



Europlasma

Europlasma a procédé au tirage de la quatorzième tranche de 200 Oceane, sans BSA attachés, pour un montant nominal d'un million d'euros. Le spécialiste du traitement des déchets dangereux, de la valorisation matière et de la décarbonation rappelle avoir annoncé par communiqué de presse du 23 mars 2023, la mise en place d'un emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 15 millions sur 3 ans, par émission de bons d'émission donnant accès à des Oceane (obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes) avec bons de souscription attachés le cas échéant.



Freelance

Le spécialiste dans la mise en relation entre les entreprises et les talents externes présentera ses résultats annuels.



GTT

GTT a annoncé son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de l'exercice 2024. L'expert technologique des systèmes de confinement à membranes dédiés au transport et au stockage des gaz liquéfiés livre le chiffre de 144,8 millions d'euros, en hausse de 81,2% par rapport au 1er trimestre 2023. GTT confirme ses objectifs pour l'exercice 2024, soit un chiffre d'affaires consolidé 2024 dans une fourchette de 600 à 640 millions d'euros et un Ebitda consolidé 2024 dans une fourchette de 345 à 385 millions d'euros.



GTT a annoncé la nomination de Jean-Baptiste Choimet au poste de directeur général à compter du 12 juin 2024, à l'issue de l'assemblée générale. Jean-Baptiste Choimet est actuellement membre du comité exécutif de GTT et directeur général d'Elogen, une filiale du groupe spécialisée dans la conception et la fabrication d'électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène vert.



Icade

Le groupe immobilier présentera son activité au premier trimestre.



Immobilière Dassault

Le groupe immobilier dévoilera ses revenus locatifs du premier trimestre.



Lumibird

Le spécialiste des lasers dévoilera ses revenus du premier trimestre.



Veom

Le spécialiste de la maison intelligente publiera ses résultats annuels.