Bankman-Fried, Ghosn, Assange... des affaires d'extradition récentes et très médiatisées

Voici quelques cas récents d'extradition très médiatisées :

LE FONDATEUR DE WIKILEAKS, JULIAN ASSANGE

Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, se bat contre son extradition vers les États-Unis pour des accusations d'espionnage depuis qu'il a été arrêté à Londres en 2019, après y avoir passé sept ans terré dans l'ambassade d'Équateur. Assange, un citoyen australien, a été accusé par les procureurs fédéraux américains d'avoir publié des câbles diplomatiques secrets et des rapports militaires sur son site Wikileaks, dans ce que les autorités américaines ont qualifié d'une des plus grandes fuites d'informations classifiées de l'histoire.

Un tribunal britannique a d'abord bloqué l'extradition d'Assange en raison de préoccupations concernant sa santé mentale, mais les États-Unis ont réussi à faire appel de cette décision. Assange a fait appel en août. Il a déclaré qu'il était persécuté pour ses convictions politiques et qu'il agissait en tant que journaliste en publiant les documents divulgués.

MENG WANZHOU, DIRECTEUR FINANCIER DE HUAWEI

La directrice financière de Huawei Technologies, Meng Wanzhou, a été détenue au Canada pendant près de trois ans alors que les États-Unis demandaient son extradition, accusée d'avoir aidé le géant chinois des télécommunications à échapper aux sanctions contre l'Iran. Meng a été détenue à Vancouver en 2018, et les procureurs fédéraux américains ont dévoilé des accusations de fraude et de complot contre elle le mois suivant.

Au cours de la procédure d'extradition, les avocats de Meng ont allégué que les autorités canadiennes l'avaient illégalement détenue et ont déclaré que sa conduite n'était pas criminelle en vertu du droit canadien, une condition pour l'extradition. Meng est retournée en Chine en septembre 2021 après avoir conclu un accord de poursuite différée avec le ministère de la Justice des États-Unis, qui a retiré sa demande d'extradition.

JOAQUIN 'EL CHAPO' GUZMAN

Le baron de la drogue mexicain Joaquin "El Chapo" Guzmán a été extradé vers les États-Unis pour une série d'accusations fédérales en janvier 2017 après des années de retard et une évasion éhontée d'une prison de haute sécurité au Mexique. Guzman a été arrêté au Mexique en 2014, mais il s'est échappé de prison un an plus tard par un tunnel creusé sous sa cellule. Il a été recapturé en janvier 2016.

Les autorités mexicaines avaient auparavant insisté pour que Guzman purge une longue peine de prison dans son pays avant d'être envoyé aux États-Unis, mais elles ont changé de position après son évasion. Les avocats de Guzman ont retardé son extradition pendant des années en déposant une flopée d'injonctions juridiques, mais le caïd a finalement épuisé ses recours et a été envoyé aux États-Unis. Guzman a été reconnu coupable lors d'un procès devant un tribunal fédéral de New York pour tous les chefs d'accusation retenus contre lui en février 2019. Il a été condamné à la prison à vie.

COMPLICES DE L'ÉVASION DE CARLOS GHOSN

Michael Taylor et son fils, Peter, ont été extradés des États-Unis vers le Japon en mars 2021 pour avoir aidé l'ancien président de Nissan Motor Carlos Ghosn à fuir Tokyo en 2019 après avoir été accusé de crimes financiers. Les autorités japonaises ont déclaré que les Taylor avaient caché Ghosn dans une boîte d'équipement audio et l'avaient fait monter clandestinement dans un avion à destination de son Liban natal, qui n'a pas de traité d'extradition avec le Japon. Les Taylor ont demandé à un tribunal fédéral de bloquer leur extradition vers le Japon, affirmant que le "bail jumping" n'est pas un crime au Japon et qu'ils seraient soumis à une "torture mentale et physique" s'ils y étaient incarcérés. Un juge fédéral a rejeté la requête des Taylor et a autorisé leur extradition en janvier 2021. La Cour suprême des États-Unis a rejeté leur appel de la décision deux mois plus tard.