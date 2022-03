Ecran OpenR et système OpenR Link : Nouveau Renault Austral s'équipe du meilleur de la technologie

Derrière ses lignes assumées de SUV athlétique, Nouveau Renault Austral se démarque grâce à un design intérieur réinventé. A l'image de celui de Nouvelle Mégane E-TECH Electric, son habitacle high-tech est sublimé par le nouvel écran OpenR et sa surface d'affichage XXL. Animé par le nouveau système OpenR Link, cet écran incarne une expérience immersive et ultra connectée, riche en applications.

Inauguré sur Nouvelle Mégane E-TECH Electric, l'écran OpenR est la pièce maîtresse du cockpit high-tech de Nouvel Austral. Sa dalle en verre en forme de L renversé combine l'afficheur numérique du tableau de bord - un écran horizontal de 12,3" positionné derrière le volant -, et l'affichage multimédia - via un écran vertical de 12", positionné au centre de la planche de bord. À cela s'ajoute l'affichage tête haute 9,3'', projeté dans le pare-brise, pour une surface totale d'affichage de près de 1000 cm². Du jamais vu à bord d'un véhicule Renault !

La partie tableau de bord de l'écran OpenR permet d'afficher quatre vues différentes : Classique (compteurs), Navigation (cartographie), Zen (minimaliste) ou Réaliste (modélisation réaliste de la route et du trafic autour du véhicule). Cinq widgets (consommation, pression des pneus, distance, éco-moniteur, musique) et huit coloris d'éclairage sont également disponibles.

L'interface du système multimédia OpenR Link n'est pas en reste côté personnalisation. Il est possible de créer des profils par utilisateur et d'ajouter des widgets pour que chaque conducteur puisse accéder à ses fonctions préférées dès qu'il monte à bord. Chaque compte permet de définir un profil personnel très complet avec ses réglages, ses préférences en matière de connexion Bluetooth, de stations de radio, etc. Chaque profil peut aussi être relié à un compte Google personnel, pour une expérience encore plus riche.

Une fois installé à bord de Nouvel Austral, l'utilisateur vit une expérience très intuitive, proche de celle qu'il connaît avec son smartphone. Sauf qu'ici, l'écran multimédia est totalement intégré à la voiture et qu'il est six fois plus grand que celui d'un téléphone !

L'écran OpenR est animé par le système multimédia OpenR Link, développé en association avec Google. Fruit de 10 années d'expertise en matière d'écrans et de technologies embarqués, OpenR Link est à la fois évolutif et ouvert aux futures technologies. Basé sur Android OS, qui équipe 75 % des smartphones de la planète1, il est bien sûr compatible avec Android Auto mais aussi Apple CarPlay. OpenR Link propose une constellation d'applications et de fonctions familières dont celles de l'écosystème Google, avec Google Maps, Google Assistant ou encore Google Play.



OpenR Link se pilote intuitivement, avec un doigt (appui court, appui long, scroll), deux doigts (pincer, zoomer) ou avec la voix, grâce à la reconnaissance vocale. 90 % des fonctions dont le conducteur et ses passagers ont besoin tous les jours sont accessibles en un à deux clics. Le système reçoit et affiche des notifications et permet de naviguer facilement entre ses différents univers (Accueil, Navigation, Musique, Téléphone, Applications, Véhicule) grâce à la barre de menu située en haut de l'écran.

Enfin, comme tout système d'exploitation connecté qui se respecte, OpenR Link est évolutif. Il reçoit des mises à jour automatiques par l'intermédiaire de la technologie FOTA(Firmware Over-The-Air). Pour les applications Google, la cartographie et les points d'intérêt, ces mises à jour se font même sans aucune intervention de l'utilisateur.

Côté « hardware », Renault s'est entouré d'experts pour fabriquer et lui fournir les composants les plus fiables et les plus performants du marché. À l'instar des smartphones actuels, l'écran central de Nouvel Austral a par exemple été fabriqué par Continental à base d'aluminosilicate de type « Gorilla Glass ». Un verre trempé ultra-résistant aux chocs, insensible aux rayures et traité pour être anti-reflet et anti-traces de doigts. Grâce à la qualité de la dalle LCD IPS, d'une résolution HD de 167 pixels par pouce, d'un taux de rafraichissement 60 Hz et affichant 16 millions de couleurs, la netteté de la restitution est au rendez-vous. Également doté d'un filtre anti-reflet, l'écran du tableau de bord permet une lisibilité optimale des informations en toutes circonstances. Sa luminance s'adapte à la luminosité environnante (jusqu'à 900 cd/m²) et son taux de réflexion a été drastiquement réduit notamment grâce à la technologie avancée des micro-persiennes. Des technologies combinées qui ont permis de supprimer la « casquette » qui protège habituellement les compteurs du soleil pour épurer le design intérieur.



Pour la puissance de calcul, Renault s'est associé avec l'équipementier américain Qualcomm afin d'exploiter la troisième génération de la plateforme Snapdragon Automotive Cockpit et son processeur octocœur ultraperformant. Le résultat est là puisque la fluidité de l'écran est sept fois supérieure à celle de la précédente génération ! OpenR Link est ainsi doté d'une connectivité de pointe compatible avec toutes les technologies nécessaires aux aides à la conduite et à la sécurité.

Enfin, pour mettre au point l'IHM (Interface Homme-Machine), Renault a travaillé main dans la main avec la multinationale sud-coréenne LG Electronics. La plateforme logicielle qui en résulte permet de coupler l'affichage entre les deux écrans de la voiture et autorise par exemple le conducteur à visualiser les cartes du système de navigation directement sur le tableau de bord.

