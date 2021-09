ElectriCity : l'excellence industrielle au service de l'électrique

Pour ElectriCity, le défi est ambitieux : démocratiser la voiture électrique et produire plus de 400 000 véhicules électriques par an à l'horizon 2025 dans les Hauts-de-France. Ce nouveau pôle vise à devenir l'unité de production la plus importante et compétitive d'Europe. Mais pour cela, il a fallu d'abord optimiser l'outil industriel pour une efficacité opérationnelle et construire tout un écosystème afin de réduire de nombreux coûts fixes. A travers cette nouvelle organisation, Renault Group ElectriCity veut apporter un label de qualité à sa fabrication et assurer une compétitivité accrue.

Pour accueillir les véhicules électriques, nous avons transformé l'usine de Douai, avec plus de 550 millions d'euros d'investissement. Nous avons également travaillé l'ergonomie aux postes de travail.

Luciano Biondo, Directeur de Renault Group ElectriCity

Un demi-siècle d'expertise. Plus de 10 millions de véhicules mythiques sortis des chaînes de fabrication. C'est l'histoire de la manufacture de Douai, mais aussi celle de millions de familles qui ont conduit les modèles emblématiques fabriqués ici : de la Renault 5 au Scénic, en passant par la mythique Fuego ou encore la Renault 19...

En 50 ans, l'usine de Douai a fabriqué des modèles mythiques

Des succès remarquables, mémorables. Une usine qui a su se transformer et s'adapter à chaque besoin, à chaque évolution. Et aujourd'hui, plus que jamais, un nouveau tournant dans son histoire avec l'arrivée de la plateforme modulaire CMF-EV dédiée à la fabrication des véhicules électriques. Dès 2022, un premier modèle sortira de ses lignes, c'est la Nouvelle Mégane E-Tech Electric, récemment présentée au salon IAA Mobility 2021 à Munich. Un véritable tournant.

Pour passer d'une production thermique à une production électrique, les ateliers et lignes de l'usine de Douai ont été modifiés, transformés et modernisés. Plus de 550 millions d'euros ont été investis pour accueillir les versions électriques et assurer une ergonomie sans faille au poste de travail. Les premiers travaux ont débuté avec la mise en place d'une ligne d'assemblage aux standards de l'Alliance qui, grâce à sa flexibilité, peut accueillir une grande diversité de véhicules, dans les différents segments. La Nouvelle Mégane E-Tech Electric en fera partie et sera fabriquée exclusivement dans la manufacture de Douai.

La Nouvelle Mégane E-TECH Electric sur les lignes de fabrication dans la manufacture de Douai

Ouvrir les portes des ateliers, c'est découvrir tout un univers connecté. Des chariots automatisés se déplacent avec des milliers de références de pièces, chacune répertoriée et destinée à rejoindre la bonne voiture au bon moment sur la chaîne. A l'étage, un tout nouvel atelier d'assemblage des batteries annonce une ère nouvelle. Des collaborateurs formés et initiés au développement de l'électrique préparent chaque batterie pour l'envoyer sur une installation d'accostage qui l'intègre directement dans le véhicule.

Atelier d'assemblage des batteries

De nouveaux robots et automatismes sont utilisés en tôlerie pour plus de modularité et flexibilité. C'est là plus exactement que chaque voiture, petite ou grande, peut traverser la ligne qui s'adapte parfaitement à sa taille. Chaque millimètre est calculé, pour une géométrie parfaite. Le département peinture a aussi connu sa métamorphose, avec un bain cataphorèse modifié, de nouveaux robots mastic et une nouvelle ligne de finition. C'est une révolution !

Pour accompagner ces transformations, de nombreux postes de travail ont été aménagés, changés et modernisés pour assurer la meilleure ergonomie et qualité de fabrication. Les voitures se déplacent sur des plateaux embarqués pour éviter les déplacements des opérateurs, les lignes de production sont ergonomiques et s'adaptent à la hauteur de chaque collaborateur, aux postes et aux contraintes de monte.

Des lignes de production ergonomiques

Nous avons une ambition forte de qualité pour chaque véhicule, à chaque étape du processus de fabrication et grâce à l'implication de chaque collaborateur. C'est la promesse client que nous faisons à travers cette nouvelle génération des voitures électriques.

Luciano Biondo, Directeur de Renault Group ElectriCity

Mais qui dit voitures électriques, dit aussi batteries ! Pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et renforcer la compétitivité et l'efficacité, les transformations concernent non seulement les lignes d'assemblage, mais aussi la production et l'achèvement de la batterie. Grâce au partenariat stratégique entre Renault Group et Envision AESC, une gigafactory de batteries s'installera sur le site de Douai et permettra de livrer les batteries des futurs modèles électriques, à moins de 50 mètres de distance. Les avantages de cette nouvelle implantation sont multiples : un très faible taux de CO2 pour le transport, des coûts fixes optimisés et une réponse rapide à la demande de nos clients.

Une gigafactory de batteries s'installera sur le site de Douai

La Nouvelle Mégane E-Tech Electric ouvre la route de cette renaissance à Douai. Et d'autres modèles comme la future citadine Renault 5 électrique viendront bientôt compléter les productions d'ElectriCity ! Bienvenue à la nouvelle vague des voitures électriques !

La Nouvelle Mégane E-TECH ouvre la route de l'électrique au sein d'ElectriCity