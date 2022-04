F1: Alpine dispose "du potentiel pour s'améliorer", selon le patron de Renault,

Luca de Meo

IMOLA (awp/afp) - "Le concept de la voiture est plutôt évolutif, il y a du potentiel pour s'améliorer": en dépit des problèmes de fiabilité auxquels l'écurie Alpine fait face en ce début de saison de Formule 1, selon Luca de Meo, directeur général de Renault, maison mère d'Alpine.

L'Italien, présent sur le GP d'Emilie-Romagne, est optimiste pour l'avenir de l'écurie, portée par l'arrivée de mesures récentes qui ont bénéficié au constructeur, un temps menacé de disparition en F1.

Question: Alpine est actuellement cinquième au championnat des constructeurs, quel avis portez-vous sur le début de la saison ?

Réponse: "C'est un peu tôt pour faire un bilan (...). Vous ne parlez pas au team principal, j'ai un autre rôle et je tiens bien à rester dans mon rôle de supporter de l'équipe (...). Mais on a marqué des points à tous les Grands prix, ce qui est bien, je vois comme vous que la voiture va vite, elle a du potentiel (...). Le concept de la voiture est plutôt évolutif, il y a donc du potentiel pour s'améliorer alors que certaines équipes sont allées sur des concepts plus extrêmes, difficiles à adapter et à faire évoluer. Cela me rend optimiste, on va continuer à progresser. On s'est donné une centaine de Grands Prix (pour atteindre les objectifs, ndlr). Aujourd'hui, je pense qu'on a des problèmes de fiabilité à régler, c'est quelque chose de normal quand on a un changement aussi important (de règlementation, ndr)".

Q: Pourquoi avoir pris la décision de rester en F1 ?

R: "Quand en 2020, la question s'est posée de savoir si on allait continuer en Formule 1 (...) je n'avais pas envie d'être celui qui allait arrêter de mettre sa signature (actant) la fin d'une tradition qui dure depuis 40 ans. (...) L'une des raisons pour lesquelles on a décidé que ça valait la peine de continuer, c'était l'arrivée du changement de règlement technique qui mélangeait toutes les cartes. On voyait également arriver l'histoire du +budget cap+ (le plafond budgétaire mis en place en 2021, ndr) qu'on a aussi supporté car c'est tout le milieu de la Formule 1 qui est revenu à un niveau de dépenses auquel nous étions habitués chez Renault. Nous ne sommes pas dans la situation aujourd'hui que sont en train de vivre Mercedes, Red Bull ou Ferrari - qui avaient le double de notre budget. Eux, sont dans une démarche de couper et restructurer. Nous, nous sommes plutôt dans une démarche de dire +avec la même somme qu'on utilisait avant, il faut qu'on fasse mieux+. L'une des raisons pour lesquelles ça nous intéresse de rester, c'est qu'il n'y a plus d'investissements hors de toute logique".

Q: La stratégie de Renault, comme beaucoup de constructeurs, est de tendre vers des voitures de ville 100% électriques. N'est-ce pas paradoxal de vouloir ainsi continuer en F1, où les voitures sont hybrides ?

R: "La Formule 1 doit s'occuper - comme dans n'importe quelle entreprise dans le monde en ce moment - de l'impact sur l'environnement (...). C'est important que la Formule 1 soit un déclencheur d'innovation (...). Mais il faut savoir que la consommation et l'impact environnemental des véhicules eux-mêmes c'est 3-4% du tout (...). Il faut que toute l'organisation autour se donne un but de réduction, de décarbonation (...) face au public jeune, ça va nous permettre de gagner en attractivité, en crédibilité."

Q: Porsche et Audi pourraient rejoindre dès 2026 la F1 comme motoristes. Qu'en pensez-vous ?

R: "C'est bien ! (...). Si on a une équation économique et des budgets qui sont raisonnables, c'est ok. Mais si ça redevient une explosion de coûts qu'on ne peut ensuite plus gérer, alors c'est mauvais pour le business".

Q: Avec l'arrivée du GP de Las Vegas la saison prochaine, les Etats Unis compteront désormais trois courses. Est-ce que cela a du sens ? Comptez-vous vous battre pour le maintien du GP de France dont l'avenir est incertain ?

R: "On va se battre ! (...) Mais être aux Etats-Unis, ça peut être une belle vitrine pour faire connaître une marque et peut-être qu'un jour, nous aurons des idées pour chercher ce marché".

Propos recueillis par Hélène DAUSCHY

