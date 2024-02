Les constructeurs automobiles européens et leurs fournisseurs déjà à bout de souffle sont confrontés à une année difficile, alors qu'ils s'efforcent de réduire les coûts des modèles électriques pour contrer leurs rivaux chinois, plus économes, qui proposent des véhicules moins chers pour les défier sur leur propre terrain.

La grande question est de savoir ce que les constructeurs automobiles européens peuvent encore tirer des fournisseurs qui ont déjà commencé à licencier des travailleurs, de nombreuses petites entreprises ayant été durement touchées par les problèmes de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie.

La différence entre les constructeurs automobiles européens traditionnels et les constructeurs chinois plus axés sur les véhicules électriques sera mise en évidence cette semaine au salon de l'automobile de Genève, qui revient après une interruption de quatre ans due à la pandémie.

Les seules grandes entreprises qui organisent des événements médiatiques sont la société française Renault et les sociétés chinoises SAIC et BYD, deux des nombreux constructeurs automobiles du pays qui ont jeté leur dévolu sur l'Europe.

Renault lance sa R5 électrique et la marque MG de SAIC dévoilera sa M3 hybride. Par ailleurs, la berline Seal de BYD est en lice pour le prix de la voiture de l'année. Si elle l'emporte, elle sera le premier modèle chinois à recevoir cette prestigieuse récompense.

Nick Parker, associé et directeur général de la société de conseil AlixPartners, a déclaré à propos des anciens constructeurs automobiles européens et de leurs rivaux chinois : "Ils sont vraiment comme de la craie et du fromage".

Contrairement aux constructeurs européens qui dépendent de fournisseurs externes et dont les chaînes d'approvisionnement sont distinctes pour les véhicules à carburant fossile et les véhicules électriques, leurs rivaux chinois sont fortement intégrés verticalement, produisant presque tout en interne et maintenant les coûts à un bas niveau.

Cela leur permet d'être moins chers que leurs rivaux européens. En Grande-Bretagne, la berline électrique Dolphin de BYD est proposée à partir de 25 490 livres (32 300 dollars), soit environ 27 % de moins que le modèle ID.3 équivalent de Volkswagen. Tesla fonctionne de la même manière.

Chasser ces rivaux signifie que les marges bénéficiaires des constructeurs automobiles européens pourraient être "fortement remises en question" à l'avenir, car il y a une limite à ce qu'ils peuvent tirer des fournisseurs externes, a déclaré M. Parker d'AlixPartners.

Le défi a été rendu plus difficile par un passage plus lent que prévu aux VE, laissant les constructeurs automobiles traditionnels coincés avec leur double chaîne d'approvisionnement. Les données de cette semaine ont montré que les ventes de voitures entièrement électriques dans l'UE en janvier ont chuté de 42,3 % par rapport à décembre.

Renault et Stellantis ont tous deux mis l'accent sur leurs efforts de réduction des coûts des VE ce mois-ci, tandis que Mercedes a revu à la baisse ses attentes en matière de demande de VE et a déclaré qu'elle mettrait à jour sa gamme traditionnelle pendant une bonne partie de la prochaine décennie.

Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, est allé plus loin en disant aux fournisseurs que 85 % des coûts des VE étant liés aux matériaux achetés, ils devaient assumer une part proportionnelle de la réduction des coûts.

"Je transmets cette réalité à mes partenaires : Si vous ne faites pas votre part du travail, vous vous excluez vous-même", a-t-il déclaré.

Les prix du nickel et de l'aluminium ont également augmenté cette semaine alors que les pays occidentaux ont élargi leur liste de sanctions à l'encontre de Moscou, soulignant les risques persistants pour les prix des matières premières, même si ces deux métaux n'ont pas été mentionnés.

RÉDUCTIONS D'EMPLOIS

De nombreux fournisseurs traditionnels ressentent déjà la pression des réductions de coûts : Forvia, Continental et Bosch ont tous récemment annoncé ou averti de licenciements, et d'autres sont attendus.

Pour préserver leurs bénéfices, les constructeurs automobiles ont concentré leur production sur des modèles à plus forte marge pendant la récente pénurie de semi-conducteurs, mais cela s'est traduit par une baisse des revenus et une diminution de la rentabilité pour leurs fournisseurs.

Aujourd'hui, les experts du secteur affirment que les grands fournisseurs bien capitalisés peuvent s'adapter à la nouvelle réalité, mais préviennent que de nombreux petits fournisseurs sont au bord du gouffre, comme l'Allemand Allgaier, qui a déposé son bilan en juillet.

Cela signifie que les constructeurs automobiles européens sont confrontés à un délicat exercice d'équilibre entre la réduction des coûts pour lutter contre les rivaux chinois et la nécessité de ne pas pousser leurs fournisseurs trop loin. Philip Nothard, directeur de l'information à la société de services aux concessionnaires Cox Automotive, affirme que les constructeurs automobiles pourraient même devoir intervenir pour renflouer les fournisseurs en difficulté.

"Le risque est que si (les constructeurs automobiles européens) essaient de trop visser ces fournisseurs, ils les pousseront soit à l'administration, soit à chercher d'autres marchés", a-t-il déclaré. (1 dollar = 0,7878 livre)