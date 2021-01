GROUPE RENAULT: COMMUNIQUE DE PRESSE - VENTES MONDIALES 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS COMMERCIAUX MONDE 20201

Le Groupe Renault atteint ses objectifs CAFE2, la marque Renault est leader électrique en Europe

Dans un contexte de pandémie mondiale de la Covid-19, les ventes mondiales du Groupe Renault en 2020 s’élèvent à 2 949 849 véhicules , en baisse de

21,3 % sur un marché automobile en recul de 14,2 %.

Le Groupe Renault confirme avoir atteint ses objectifs CAFE (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) à fin 2020 3 .

Après un premier semestre 2020 où les principaux marchés du Groupe ont été sévèrement impactés par la pandémie et les mesures de confinement associées, le deuxième semestre fait état d’une meilleure résilience : les ventes du Groupe en Europe sont restées en ligne avec les marchés.

Sur le marché électrique européen, la marque Renault double ses ventes et confirme son leadership avec 115 888 véhicules électriques vendus. ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec une croissance de 114 % à 100 657 unités.

Le portefeuille de commandes en Europe à fin décembre 2020 est supérieur de

14 % à celui de 2019, notamment grâce à l’attractivité de la nouvelle offre

E-TECH hybrides et hybrides rechargeables, tandis que les stocks ont enregistré une baisse estimée de l’ordre de 20 % par rapport à 2019.

En 2020, le Groupe Renault progresse sur les canaux de vente les plus rentables, la marque Renault augmentant en Europe sa part de marché à particuliers de près d’un point.

2021 confirmera la poursuite de la politique commerciale du Groupe orientée vers la profitabilité avec la mise en œuvre complète du plan stratégique Renaulution, présenté le 14 janvier 2021.

Boulogne-Billancourt, le 12 janvier 2021

« Le Groupe Renault vise le redressement de sa performance. Nous privilégions désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce sur chacun de nos marchés. Les premiers résultats sont d’ores et déjà visibles au second semestre 2020, particulièrement en Europe où la marque Renault progresse sur les canaux de vente les plus rentables et renforce son leadership dans l’électrique » a déclaré Luca de Meo, Directeur général du Groupe Renault.

« La crise sanitaire a fortement impacté notre activité commerciale au premier semestre. Le Groupe a su faire face à cette situation grâce à la mobilisation de tous les collaborateurs. Le deuxième semestre fait état d’une meilleure résilience et d’une bonne performance sur les marchés électrique et hybride. Nous démarrons l’année 2021 avec un niveau de commandes supérieur à celui de 2019, un niveau de stock en baisse et un positionnement prix en hausse sur l’ensemble de la gamme » a déclaré Denis le Vot, Directeur commercial du Groupe Renault.

Dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, le Groupe Renault a vu ses ventes baisser de 21,3 % à 2 949 849 unités, sur un marché en repli de 14,2 %. La baisse des ventes du Groupe est principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu’un ralentissement au quatrième trimestre, notamment en France. Le Groupe a poursuivi sa politique commerciale privilégiant désormais la profitabilité aux volumes de ventes.

Véhicules électriques : la marque Renault leader en Europe

Sur un marché électrique en forte croissance, la marque Renault confirme son leadership sur le marché électrique en Europe avec 115 888 véhicules vendus, en hausse de

101,4 % par rapport à 2019. ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec 100 657 unités, en hausse de 114 %. Sur le segment des utilitaires électriques, Kangoo Z.E. est le véhicule le plus vendu.

Renault Twingo Electric et Dacia Spring permettront d’enrichir l’offre électrique du Groupe en 2021.

En plus de sa gamme électrique (BEV), Renault propose depuis l’été une offre E-TECH hybride et hybride rechargeable sur ses best-sellers (Clio, Captur & Mégane estate). La marque s’installe ainsi sur le marché des véhicules hybrides et hybrides rechargeables avec plus de 30 000 ventes en Europe, représentant 25 % des volumes de commandes sur les véhicules concernés.

Au cours du premier semestre 2021, la gamme E-TECH sera élargie avec l’arrivée de Renault Arkana E-TECH hybride, Captur E-TECH hybride et Mégane berline E-TECH hybride rechargeable.

En Europe

Les ventes du Groupe s’élèvent à 1 443 917 unités, en baisse de 25,8 % sur un marché en fort recul de 23,6 %.

La marque Renault augmente légèrement sa part de marché à 7,7 % (+0,1 point) grâce au succès du renouvellement de ses modèles du segment B (Clio, Captur et ZOE) et au lancement réussi de la gamme E-TECH.

Clio est le véhicule le plus vendu de sa catégorie en Europe avec 227 079 unités vendues. La marque Renault augmente ainsi sa part de ventes aux clients particuliers de près d’un point.

La marque Dacia a enregistré une baisse de ses ventes de 31,7 % à

385 674 véhicules vendus. Sandero demeure pour la 4e année consécutive le véhicule le plus vendu auprès des clients particuliers. Deux modèles historiques de la marque, Nouvelle Sandero et Nouvelle Sandero Stepway sont disponibles depuis la fin de l’année 2020.

Fort de sa nouvelle offre de motorisations bicarburation, essence et GPL, proposée sur la majorité de sa gamme sous l’appellation ECO­G, Dacia totalise plus de 25 % de ses ventes de véhicules en GPL en Europe.

En dehors de l’Europe les ventes du Groupe sont en recul de 16,5 %, impactées principalement par la baisse des ventes au Brésil (-45 %) notamment en raison de la réorientation vers les canaux les plus rentables.

En Russie, deuxième pays du Groupe en volume de ventes, le Groupe Renault est leader avec une part de marché de 30,1 %, en hausse de 1,2 point. Les ventes baissent de 5,5 % sur un marché en recul de 9,2 %.

LADA confirme sa position de marque leader du marché russe avec 21,5 % de part de marché. LADA Granta et LADA Vesta demeurent les deux véhicules les plus vendus en Russie.

La part de marché de la marque Renault baisse de 0,2 point à 8 % en attendant l’arrivée du nouveau Duster au premier semestre 2021.

En Inde, les ventes du Groupe reculent de 9,4 % sur un marché en baisse de

18,8 %. Renault atteint ainsi une part de marché de 2,8 % (+0,3 point) grâce au succès de Triber. Au premier semestre 2021, la gamme Renault (Kwid, Duster, Triber) sera élargie avec l’arrivée de Kiger, le tout nouveau SUV.

En Turquie, le Groupe reste leader dans un marché en très forte reprise.

En Corée du Sud, la marque Renault Samsung Motors a enregistré une hausse des ventes de 14,2 % sur un marché en hausse de 5,5 % grâce au succès de son nouveau modèle XM3 lancé en mars 2020.

Total des ventes par marques Cumul à fin Décembre* 2020 2019 % variation RENAULT VP 1 473 497 1 942 328 -24,1 VU 313 624 411 963 -23,9 VP+VU 1 787 121 2 354 291 -24,1 DACIA VP 484 097 689 287 -29,8 VU 36 668 46 020 -20,3 VP+VU 520 765 735 307 -29,2 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 90 300 79 081 +14,2 ALPINE VP 1 526 4 832 -68,4 LADA VP 369 536 400 308 -7,7 VU 14 447 12 662 +14,1 VP+VU 383 983 412 970 -7,0 AVTOVAZ VP 9 823 1 354 +625,5 JINBEI&HUASONG VP 2 069 8 449 -75,5 VU 154 262 153 452 +0,5 VP+VU 156 331 161 901 -3,4 GROUPE RENAULT VP 2 430 848 3 125 639 -22,2 VU 519 001 624 097 -16,8 VP+VU 2 949 849 3 749 736 -21,3



* Chiffres provisoires

Total des ventes du Groupe VP+VU par Région Cumul à fin Décembre* 2020 2019 % variation France 535 591 698 723 -23,3 Europe** (hors France) 908 326 1 247 110 -27,2 Total France + Europe 1 443 917 1 945 833 -25,8 Afrique Moyen Orient Inde Pacifique 346 207 451 282 -23,3 Eurasie 743 519 748 486 -0,7 Amériques 260 478 424 564 -38,6 Chine 155 728 179 571 -13,3 Total hors France + Europe 1 505 932 1 803 903 -16,5 Monde 2 949 849 3 749 736 -21,3 * Chiffres provisoires ** Europe = Union européenne (hors France, Roumanie, Bulgarie)+ Islande, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, Serbie et les pays des Balkans





Les 15 principaux marchés du Groupe Renault cumul à fin Décembre 2020 Cumul 12 mois 2020 Volumes* Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 FRANCE 535 591 26,1 2 RUSSIE 480 742 30,1 3 ALLEMAGNE 204 933 6,4 4 CHINE 155 671 0,7 5 ITALIE 154 820 10,0 6 TURQUIE 132 471 17,2 7 BRESIL 131 486 6,8 8 ESPAGNE 123 638 12,2 9 COREE DU SUD 95 939 5,2 10 INDE 80 518 2,8 11 ROYAUME UNI 74 463 3,9 12 BELGIQUE+LUXEMBOURG 65 823 11,8 13 ROUMANIE 59 180 40,5 14 MAROC 54 730 41,1 15 POLOGNE 51 505 10,6 *Chiffres cumul à fin Décembre 2020 (ventes), hors Twizy













1 Chiffres provisoires







2 CAFE: Corporate Average Fuel Economy







3 Ces résultats devraient être consolidés et officialisés par la Commission européenne dans les prochains mois.







