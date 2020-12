GROUPE RENAULT: PRESENTATION DU PLAN STRATEGIQUE RENAULUTION

COMMUNIQUE DE PRESSE

PRESENTATION DU PLAN STRATEGIQUE « RENAULUTION » - 14 JANVIER 2021

Boulogne-Billancourt, le 17 décembre 2020 – Luca de Meo, CEO du Groupe Renault, présentera le nouveau plan stratégique « Renaulution » le jeudi 14 janvier 2021.

Un communiqué de presse sera disponible à 8h00 (Paris CET) sur media.groupe.renault.com.

L'ensemble de la conférence et de la session de questions-réponses sera diffusé en direct à 8h30 (Paris CET) en anglais sur notre site web https://group.renault.com/.

Détails à suivre.

