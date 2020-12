Handicap : tour du monde des actions de sensibilisation menées par les salariés du Groupe Renault

TÉMOIGNAGE DE MAUD QUILLIVIC, INFIRMIERE INTERIMAIRE DU SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE CERGY Tu es la chef de projet DuoDay sur le site de Cergy. Pourquoi la participation à cet événement est importante pour toi ? Maud Quillivic- Cette opération peut être le départ d'une collaboration avec le secteur protégé, en intégrant parmi les équipes des travailleurs en situation de handicap. Cette intégration permet de valoriser leurs compétences, et de faire tomber certaines idées-reçues et barrières. Qu'est-ce que tu espères que cette action apporte à la société ? M.Q.- DuoDay diffuse une vision sociétale de diversité et d'inclusion. C'est une action de longue haleine qui demande des efforts de sensibilisation de la part de chaque individu, de chaque entreprise et des administrations. L'acceptation de la différence passe par l'inclusion.

Pourtant, certaines représentations sociales du handicap ont la vie dure. Et en pratique, il reste énormément de travail en France pour rattraper nos pays voisins sur l'inclusion des personnes handicapées dans la vie sociale. Sur un plan personnel, pourquoi cette cause est si importante pour toi ? M.Q.- J'ai eu l'occasion de croiser, de rencontrer et de côtoyer des personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel grâce à mon métier d'infirmière, mais mes ressentis étaient ceux d'une citoyenne et d'une personne humaine avant tout. Le tout est alors de comprendre pourquoi, pour pouvoir bien réagir et s'adapter. Il n'est pas toujours facile de se sentir à l'aise face à la différence. Et il est étrange de ressentir cette sensation. C'est normal. On a besoin d'une ouverture, et d'outils. Côtoyer des personnes en situation de handicap m'apporte beaucoup sur mon regard envers elles, et aussi sur la société que nous composons tous. Je cherche à diffuser cette ouverture au plus grand nombre, via DuoDay.