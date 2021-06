L'ElectriCity de Renault, un futur possible pour l'industrie automobile en

France

PARIS (awp/afp) - L'usine de batteries de Douai annoncée ce week-end sera la pièce maîtresse de l'"ElectriCity", un complexe industriel que Renault compte installer début 2022 dans les Hauts-de-France autour de trois usines existantes, qui fabriqueront entre autres la nouvelle R5 électrique. Voici ce que l'on sait du projet:

Début 2022

Renault va regrouper sous une même entité au 1er janvier 2022 ses usines de Douai, Maubeuge (Nord) et Ruitz (Pas-de-Calais).

Douai fabrique actuellement les modèles haut de gamme de Renault: Espace, Scenic et Talisman. Maubeuge produit notamment le Kangoo et Ruitz des boîtes de vitesse et pièces mécaniques.

Déjà en activité réduite avant la crise sanitaire, ces sites souffrent du marasme du marché automobile lié au Covid-19, auquel s'ajoute cette année la pénurie mondiale de composants électroniques, souligne Renault.

Batteries sino-japonaises

Douai devrait accueillir sur une centaine d'hectares cédés par Renault la deuxième usine de batteries de France, après celle de Stellantis (PSA-Fiat-Chrysler) et de TotalEnergies à Douvrin, à 30 km de là dans le Pas-de-Calais.

Pour l'usine de Douai, le Losange va s'appuyer sur l'entreprise japonaise de batteries AESC, ex-filiale de Nissan, le partenaire de Renault dans l'Alliance.

AESC appartient depuis 2018 au géant chinois Envision. Le groupe est également en discussions avec Nissan pour s'implanter au Royaume-Uni.

Le lancement de l'usine de Douai devrait s'étaler jusqu'en 2024, avec 1.000 créations d'emplois pour une usine d'une capacité de 9 gigawattheures (GWh) par an. Et dans une seconde phase, peut-être jusqu'à 2.500 emplois à l'horizon 2030 pour une capacité de 24 GWh "si les batteries sont compétitives", selon son patron Lei Zhang, soit de quoi équiper environ 400.000 véhicules par an.

Un rouage de la "Renaulution"

Renault devrait y produire près de 500.000 véhicules par an à horizon 2025, a indiqué le directeur du site Luciano Biondo.

Douai (Nord) devrait lancer fin 2021 la production de la Mégane électrique ("eVision"), avant d'accueillir la production de la nouvelle R5, présentée en janvier.

Maubeuge se consacrera aux véhicules utilitaires légers, dont un fourgon électrique. Via un partenariat, Ruitz fabriquera les bacs de batterie (environ 60 kilos d'aluminium par voiture).

L'évolution de ces trois usines s'intègre au plan "Renaulution" présenté début 2020, avec lequel Renault compte se tourner résolument vers l'électrique.

Le groupe a indiqué avoir "déjà investi plus d'un milliard d'euros ces trois dernières années sur les sites de Douai et Maubeuge", et "de nouveaux investissements sont en cours de finalisation", selon Luciano Biondo.

L'usine de Flins, en région parisienne, doit devenir un centre de recyclage de véhicules et de batteries, et le site de Villiers-Saint-Frédéric un centre de développement d'utilitaires à hydrogène.

L'emploi

Alors que Renault avait annoncé en mai 2020 la suppression de 15.000 emplois sur trois ans dans le monde, dont 4.600 en France sans licenciements secs, le groupe "confirme" avec ElectriCity sa volonté "de maintenir une activité industrielle dans les trois sites des Hauts-de-France au-delà de 2025 avec des perspectives de recrutement", est-il écrit dans l'accord.

À la fin mars, ces sites employaient au total environ 4.800 salariés en CDI. Les contrats de travail de ces salariés seront transférés automatiquement à la nouvelle société avec maintien de l'ancienneté.

La direction "envisage" 700 embauches en CDI "entre 2022 et fin 2024", au sein de Renault ElectriCity (la moitié à Maubeuge, l'autre moitié répartie entre Douai et Ruitz). L'accord prévoit des négociations pour "harmoniser" le cadre social dans les trois sites, notamment pour l'organisation du temps de travail et la rémunération.

