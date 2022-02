La crise ukrainienne augmente les risques pesant -2

La Russie est également un important producteur de cuivre et d'aluminium. Toute difficulté d'acheminement de ces produits entraînerait de nouvelles difficultés d'approvisionnement au niveau mondial alors que la situation sur ce front est déjà tendue. S'efforçant de surmonter une pénurie de semi-conducteurs, l'industrie automobile pourrait être confrontée à des problèmes supplémentaires si l'approvisionnement en palladium russe venait à ralentir. Ce métal est utilisé dans les pots catalytiques. La société russe Norilsk Nickel en est le premier producteur mondial, représentant entre 25% et 30% de la production totale de palladium.

Comme l'Ukraine, la Russie est un gros producteur de blé et de certains ingrédients clés pour les engrais, tels que l'urée et la potasse. Toute diminution de l'offre de l'un de ces produits entraînerait probablement une hausse des prix des produits alimentaires. Les deux pays représentent ensemble 29% des exportations mondiales de blé, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

La mer Noire sert de voie majeure pour les expéditions internationales de céréales et l'Ukraine figure également parmi les principaux exportateurs mondiaux d'orge, de maïs et de colza. L'Egypte et d'autres pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord sont fortement tributaires des céréales russes et ukrainiennes.

