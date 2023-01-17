La marque Renault optimiste sur un retour à la croissance des ventes en 2023 - COO

17 janvier (Reuters) - Fabrice Cambolive, COO de la
marque Renault, a déclaré mardi au cours d'une
conférence avec des journalistes après la publication des
chiffres de ventes 2022 de la marque que:
* LA MARQUE EST OPTIMISTE SUR UN RETOUR À LA CROISSANCE DES
VENTES
EN 2023, MAIS À CONDITION QUE CE SOIT UNE CROISSANCE RENTABLE
* LA BAISSE DES PRIX DÉCIDÉE PAR TESLA "CHALLENGE" TOUT LE
MONDE
* RENAULT REGARDE DE PRÈS LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET
SES
COÛTS DE PRODUCTION POUR GARDER DE LA FLEXIBILITÉ SUR L'OFFRE
TARIFAIRE DE LA MÉGANE ÉLECTRIQUE
* LES VENTES 2022 CORRESPONDENT À CE QUE LA MARQUE A ÉTÉ EN
MESURE
DE PRODUIRE ET DE TRANSPORTER SUR L'ANNÉE ÉCOULÉE
* LE PORTEFEUILLE DE COMMANDES ÉTAIT TOUJOURS TRÈS ÉLEVÉ FIN
2022
PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
* LA MARQUE ENTEND CONSERVER SON 3E RANG DES VENTES
ÉLECTRIFIÉES
ET ÉLECTRIQUES EN EUROPE EN 2023
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(Gilles Guillaume)