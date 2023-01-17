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La marque Renault optimiste sur un retour à la croissance des ventes en 2023 - COO

17/01/2023 | 08:38
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17 janvier (Reuters) - Fabrice Cambolive, COO de la marque Renault, a déclaré mardi au cours d'une conférence avec des journalistes après la publication des chiffres de ventes 2022 de la marque que:

* LA MARQUE EST OPTIMISTE SUR UN RETOUR À LA CROISSANCE DES VENTES EN 2023, MAIS À CONDITION QUE CE SOIT UNE CROISSANCE RENTABLE

* LA BAISSE DES PRIX DÉCIDÉE PAR TESLA "CHALLENGE" TOUT LE MONDE

* RENAULT REGARDE DE PRÈS LES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET SES COÛTS DE PRODUCTION POUR GARDER DE LA FLEXIBILITÉ SUR L'OFFRE TARIFAIRE DE LA MÉGANE ÉLECTRIQUE

* LES VENTES 2022 CORRESPONDENT À CE QUE LA MARQUE A ÉTÉ EN MESURE DE PRODUIRE ET DE TRANSPORTER SUR L'ANNÉE ÉCOULÉE

* LE PORTEFEUILLE DE COMMANDES ÉTAIT TOUJOURS TRÈS ÉLEVÉ FIN 2022 PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

* LA MARQUE ENTEND CONSERVER SON 3E RANG DES VENTES ÉLECTRIFIÉES ET ÉLECTRIQUES EN EUROPE EN 2023 Pour plus de détails, cliquez sur (Gilles Guillaume)


© Reuters 2023
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
MITSUBISHI MOTORS CORPORATION 3.04%474 Cours en différé.-9.80%
NISSAN MOTOR CO LTD 2.69%423.4 Cours en différé.-1.39%
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Résultat net 2022 -472 M -511 M -
Tréso. nette 2022 809 M 875 M -
PER 2022 -19,4x
Rendement 2022 0,38%
Capitalisation 9 971 M 10 792 M -
VE / CA 2022 0,21x
VE / CA 2023 0,16x
Nbr Employés 160 000
Flottant 63,7%
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Thierry Pieton Chief Financial Officer & Senior Vice President
Jean-Dominique Senard Chairman
Luc Julia Chief Scientific Officer
Frédéric Vincent Chief Information Officer
Secteur et Concurrence
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TOYOTA MOTOR CORPORATION0.17%193 695
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MERCEDES-BENZ GROUP AG9.38%77 596
BMW AG10.15%63 605
GENERAL MOTORS COMPANY8.53%51 870