La valeur du jour à Paris Renault : baisse des volumes en 2021, mais hausse des ventes sur les canaux les plus rentables

Renault progresse de 0,95 % à 33,86 euros l’action sur la place de Paris, après avoir fait le point sur ses ventes mondiales en 2021. Dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs, le groupe au losange a vu ses ventes reculer de 4,5 % l’an dernier à environ 2,7 millions d’unités. Il s’agit de la troisième année consécutive de baisse. Cependant, le constructeur a poursuivi sa politique commerciale initiée au 3ème trimestre 2020 et qui a conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables.



Sur les cinq pays principaux d'Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représentent désormais 58 %, en croissance de près de 6 points par rapport à 2019 (pré-crise).



A fin décembre 2021, la France (environ 522 000 unités) représente le premier marché du groupe, devant la Russie (près de 482 000 unités), l'Allemagne (environ 178 000) et l'Italie (près de 154 000).



Le portefeuille de commandes du groupe en Europe a doublé par rapport à 2020 et s'élève à plus de 3 mois de ventes, tandis que les stocks ont enregistré une baisse estimée de l'ordre de 30 % par rapport à 2020.



En parallèle, le groupe Renault confirme avoir atteint ses objectifs en matière d'émissions de CO2 (véhicules particuliers et utilitaires) en 2021. Ces résultats devraient être consolidés et formalisés par la commission européenne dans les prochains mois.



Le groupe a profité de sa gamme E-Tech (véhicules électriques et motorisations hybrides) qui représente désormais 30 % des ventes de véhicules particuliers Renault en Europe, contre 17 % en 2020.



Renault publiera ses résultats annuels le 18 février prochain. Rappelons qu'en octobre dernier, le groupe avait confirmé ses objectifs 2021, à savoir une marge opérationnelle annuelle " du même ordre qu'au premier semestre " (elle avait alors atteint 2,8%), mais également un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif (hors variation du besoin en fonds de roulement).