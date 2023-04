La valeur du jour à Paris Renault en baisse malgré la progression de quelque 9% des ventes en volume au premier trimestre

Le titre Renault (-1,1% à 37,62 euros) figure parmi les plus fortes baisses du CAC 40 avec même si les ventes en volume de la marque Renault ont progressé au premier trimestre. La hausse de sa principale marque intervient alors que le groupe a connu une baisse de ses volumes au cours des 4 dernières années. Sur les trois premiers mois de l’année, elle a enregistré des ventes mondiales de 354 545 véhicules, hors Russie, en augmentation de 8,6%. Sur le marché des véhicules électrifiés, le groupe a enregistré une augmentation de 24% à 61 000 ventes.



" La gamme électrifiée (électrique et hybride) représente désormais 38% des ventes de véhicules à particuliers de Renault en Europe au 1er trimestre 2023, alors que la moyenne du marché est de 34 % ", a précisé Renault.



Le constructeur a souligné l'importance de sa croissance sur les segments créateurs de valeur. Sur le segment C, les ventes de Renault ont progressé en Europe de 51% avec plus de 62 000 immatriculations. Le constructeur automobile a bénéficié du succès des modèles Megane E-Tech Electric, Arkana et du nouvel Austral.



Renault a par ailleurs atteint son objectif de ventes aux particuliers et le maintient " à un niveau optimal ", avec plus d'un véhicule sur deux vendu à des clients privés. Les ventes aux particuliers atteignent 54 % au 1er trimestre 2023, soit 10 points de plus que la moyenne du marché (44%).



Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Renault privilégie la valeur par rapport au volume afin d'améliorer sa rentabilité. L'année dernière, il a ainsi doublé son taux de marge opérationnelle à 5,6 % du chiffre d'affaires.



Sur le marché européen des véhicules utilitaires, Renault affiche une croissance de 32 % avec 68 486 ventes, sur un marché en croissance de 8%. Le constructeur se présente comme le leader du marché européen sur ce marché, du fait du succès de ses trois produits phares, Kangoo (+36 %), Master (+20 %) et Trafic (+43 %), tous leaders sur leur segment.



Renault publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre, jeudi prochain.