La valeur du jour à Paris - Renault : ses ventes repartent à la hausse après 4 ans de repli

Le 17 janvier 2024 à 12:05 Partager

Renault (-3,11% à 33,39 euros) a repris le chemin de la croissance en volumes l’année dernière. Soulignant la "forte accélération des ventes en 2023", le constructeur automobile y voit le succès d’une "stratégie de marques fortes et complémentaires". Renault affiche une hausse de 9% de ses ventes au niveau mondial sur un an, mettant ainsi fin à 4 années de recul. Par ailleurs, la marque Renault reste "la marque française la plus vendue dans le monde", tandis que le groupe "se hisse à la 3ème place des constructeurs automobiles en Europe".



Renault affiche un total d'un peu plus de 2,235 millions de véhicules vendus sur l'exercice 2022. La marque Renault surperforme les ventes du groupe avec une croissance de 9,4% et 1,548 million de véhicules vendus en 2023 dans le monde. Sa progression atteint 19,3% en Europe sur un an.



Il y a un an Renault annonçait une quatrième année consécutive de baisse des immatriculations avec un repli de 5,9% en 2022 par rapport à 2021, et invoquait "un contexte de contraintes des approvisionnements".



10 nouveaux modèles en 2023



La marque au losange souligne la bonne tenue de ses ventes dans le domaine de l'électrique. En Europe, la marque Renault a pris en 2023 la troisième place des véhicules électrifiés grâce à Mégane E-Tech electric qui réalise 2,2 % du marché électrique. Cette dynamique est soutenue par une hausse de 62 % des ventes de véhicules hybrides (HEV), soit 185 666 unités. Austral, Clio et Captur "sont dans le top 10 des véhicules hybrides les plus vendus en Europe".



Le groupe souligne qu'il prévoit de lancer en 2024 2 nouveaux véhicules 100% électriques avec Scénic E-Tech electric, offrant plus de 600 km d'autonomie WLTP, et Renault 5 E-Tech electric, ainsi que 2 nouveaux véhicules hybrides en Europe dont Rafale E-Tech. Au total, 10 nouveaux modèles seront lancés cette année.



Renault présentera ses résultats annuels le 15 février 2024. Le constructeur cible une marge opérationnelle du groupe entre 7 et 8 % et un free cash-flow supérieur ou égal à 2,5 milliards d'euros.