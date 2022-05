Le propriétaire des magasins IKEA, Ingka, paiera le personnel russe jusqu'en août

Ingka Group, propriétaire des magasins IKEA, a prolongé de trois mois, jusqu'au mois d'août, la période pendant laquelle il paiera environ 12.000 employés en Russie, et pourrait continuer à payer les travailleurs au-delà, a déclaré son directeur de la vente au détail dans une interview.

Début mars, la plus grande marque de meubles au monde a déclaré qu'elle fermerait temporairement ses magasins et interromprait son approvisionnement en Russie, invoquant la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les conditions commerciales difficiles dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À cette époque, elle a déclaré que tout le personnel affecté serait payé, en roubles, au moins jusqu'en mai.

"Nous avons réussi à prolonger cela à six mois", a déclaré à Reuters Tolga Oncu, directeur de la vente au détail d'Ingka. "Nous continuons à surveiller, à analyser, à regarder ce qui se passe et nous prendrons des décisions au fur et à mesure."

Un flot d'entreprises occidentales ont interrompu leurs activités en Russie en raison de son invasion de l'Ukraine et des sanctions qui en découlent à l'encontre de Moscou, et un nombre croissant d'entreprises ont signalé qu'elles quitteraient le pays indéfiniment.

Des entreprises, dont McDonalds et Renault, ont déclaré qu'elles continueraient à payer leur personnel en Russie pour le moment.

La Russie a prévenu qu'elle pourrait nationaliser les entreprises étrangères qui ont mis fin à leurs activités dans le pays.

IKEA opère par le biais d'un système de franchise, Ingka étant le principal franchisé d'Inter IKEA, qui est également chargé de l'approvisionnement et emploie 2 500 personnes en Russie dans trois usines.

Ingka, qui est également l'un des plus grands propriétaires de centres commerciaux au monde, a jusqu'à présent maintenu ouverts ses 14 centres commerciaux en Russie, baptisés "MEGA".

Oncu a refusé de donner des détails sur l'origine de l'argent destiné à payer les salaires locaux. "Nous respectons toutes les sanctions. Nous utilisons les actifs que nous avons (en Russie)", a-t-il déclaré.

Oncu a également refusé de dire si le détaillant de meubles envisageait de se retirer complètement de la Russie.

Ingka possède 17 magasins en Russie et un centre de distribution. Au cours de son dernier exercice, la Russie était son 10e marché le plus important avec des ventes au détail de 1,6 milliard d'euros, soit 4 % du total des ventes au détail.

L'engagement de prolonger les salaires de trois mois supplémentaires concerne le personnel d'Ingka et non celui d'Inter IKEA, a déclaré un porte-parole d'Ingka. Certains employés ont été réaffectés à des tâches liées aux retours de marchandises, à la maintenance des magasins, des entrepôts et des systèmes.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".