Le volume des ventes de Renault au premier semestre chute de 30 % après le retrait de la Russie

Le groupe a déclaré que ses ventes mondiales ont chuté de 29,7 % par rapport à l'année dernière pour atteindre un peu plus d'un million de véhicules (1 000 199 unités). Si l'on exclut les activités d'Avtovaz et de Renault Russie, le nombre d'unités vendues est en baisse de 12 % par rapport à l'année dernière.

Renault, qui fabrique des modèles populaires tels que Dacia Duster et Renault Clio, a arrêté ses activités en Russie dans le cadre du conflit en Ukraine et a déclaré qu'il allait vendre Renault Russie et une participation de près de 67,69 % dans Avtovaz.

En mai, Renault a déclaré qu'il vendrait Avtovaz, le plus grand constructeur automobile russe et propriétaire de la marque Lada, à un institut scientifique russe, apparemment pour un seul rouble avec une option de rachat de six ans.

Outre l'impact de la sortie de la Russie, le groupe français a invoqué un "contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs".