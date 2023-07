Les immatriculations de voitures neuves en hausse de 17,9% au 1er semestre (Acea)

" Au cours du premier semestre 2023, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE ont augmenté de manière significative (+17,9 %), atteignant 5,4 millions d'unités ", annonce l'Acea, l'organisation européenne du secteur qui relève cependant que " les volumes cumulés sont inférieurs de 21 % à ceux de 2019 ". " En juin, la part de marché des voitures électriques à batterie a bondi de 10,7% à 15,1%, dépassant pour la première fois celle des voitures diesel " tandis que les voitures hybrides-électriques " sont restées le deuxième choix le plus populaire parmi les acheteurs de voitures neuves,



La croissance des nouvelles immatriculations de voitures hybrides-électriques en juin 2023 " est principalement due à des gains substantiels sur les plus grands marchés de l'Union européenne " : Allemagne (+59,1%), Italie (+29,9%), France (+27,9%) et Espagne (+22,7%). Au total, les ventes de voitures hybrides-électriques ont enregistré une hausse remarquable de 27,9 % de janvier à juin, atteignant près de 1,4 million d'unités et s'adjugeant 25 % du marché.



En juin, le marché européen des voitures hybrides rechargeables neuves a rebondi, les immatriculations ayant augmenté de 13,4 %. Bien qu'il y ait eu une baisse significative des ventes de 39,2 % en Allemagne, le plus grand marché pour ce type de carburant, l'augmentation substantielle en France (+49,9 %) et en Espagne (+51,7 %) a largement compensé cette baisse.