Mobilité autonome et partagée : Renault Group lance de nouvelles phases d'expérimentation à Paris-Saclay et Rouen

Le projet SAM : un programme national d'expérimentations de la mobilité autonome Inscrit au cœur de la stratégie nationale de développement de la mobilité routière automatisée , le projet SAM a pour objectif de concourir au développement de méthodologies de validation de la sécurité, à l'amélioration des connaissances sur les usages, l'acceptabilité et les impacts sociétaux.Le consortium SAM regroupe 18 partenaires, sorte « d'équipe de France de la mobilité autonome », avec : de grands acteurs industriels et opérateurs français de la mobilité et du transport : Alstom, Cofiroute, EasyMile, Keolis, PFA, Stellantis, Groupe RATP, Renault Group, SNCF, Transdev, TwinswHeel et Valeo

des laboratoires de recherche comme ENPC/LVMT, Cerema, IFP Energies Nouvelles, Le LAB, SystemX et VEDECOM. Le projet se fonde sur une approche méthodologique commune. Les industriels et opérateurs engagent les différentes expérimentations de conduite automatisée, de mobilité et transport autonomes de personnes et de biens, en collaboration avec les territoires : Île-de-France, Montpellier, Paris, Paris-Saclay, Rennes, Rouen, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Toulouse, Vichy, etc.

Les laboratoires de recherche étudient et évaluent les résultats de ces expérimentations. Ainsi, le projet SAM vise à élaborer un « bien commun », défini par l'ensemble des connaissances dont la mutualisation et le partage avec les autorités publiques bénéficient à l'élaboration des politiques publiques et à la construction d'un état de l'art, notamment en matière de sécurité et d'acceptabilité. Les enjeux consistent à : développer les usages et la connaissance de ces systèmes par les industriels, les opérateurs, les citoyens et les acteurs des territoires,

établir l'acceptabilité et les bénéfices sociaux et économiques,

construire le futur cadre de régulation, notamment en termes de validation de la sécurité.