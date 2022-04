Mort et défi dans un quartier de Bucha tenu par les troupes russes

Les soldats russes sont arrivés à l'adresse juste après midi le 5 mars, selon Tarasevich, qui a tenu un journal et un enregistrement vidéo et photo de ce qu'il a vu de la fenêtre de son appartement. Il a partagé les images et les séquences avec Reuters, qui a vérifié qu'elles avaient été prises pendant la période concernée.

Un mois plus tard, Nedashkivskiy, 47 ans, et un autre habitant étaient morts - leurs corps mutilés découverts dans une cage d'escalier au sous-sol d'un immeuble du complexe - et de nombreux résidents du complexe avaient fui. Dans le parking des résidents, un SUV Renault Captur et une berline Audi étaient renversés.

Les récits d'au moins une douzaine de résidents du complexe dressent un tableau de violence et d'intimidation de la part des soldats alors qu'ils étaient dans le quartier. Nedashkivskiy a été sévèrement battu alors qu'il n'était pas armé, selon sa femme et Tarasevich.

La femme de Nedashkivskiy, Tetyana, a déclaré à Reuters que les soldats russes avaient trouvé un fusil automatique caché dans leur appartement après qu'il ait été battu à la mi-mars. Elle a déclaré qu'un soldat lui a dit que les troupes russes avaient ensuite emmené son mari dans un lieu non divulgué pour l'interroger. Deux semaines plus tard, après le retrait des troupes russes, des voisins ont trouvé le corps sans vie de Nedashkivskiy, selon Tetyana.

Une photographie du corps de Nedashkivskiy examinée par Reuters montre que son visage et ses mains avaient été fracassés avec ce qui semblait être un instrument contondant.

Le deuxième homme a été retrouvé mort le 1er avril au même endroit où le corps de Nedashkivskiy a été découvert, selon Tetyana. Les marques sur le corps du deuxième homme, qui ont été vues par Reuters deux jours plus tard, indiquent qu'il a été battu et qu'on lui a tiré une balle dans la bouche à très courte distance.

Les témoignages et les vidéos recueillis par Reuters indiquent également que les soldats russes étaient préoccupés par le fait que, même s'il n'y avait pas de présence militaire ukrainienne visible à l'intérieur de Bucha depuis début mars, ils pouvaient toujours être pris pour cible par des drones ou par des combattants dissimulés parmi les habitants. La vidéo montre des soldats en tenue de combat complète, les armes armées, et Tarasevich dit qu'ils ont pris des couvertures dans les appartements pour camoufler leurs véhicules, et qu'ils semblaient effrayés et sur les nerfs.

Les récits révèlent également des actes de défiance de la part des résidents qui n'appréciaient pas que les envahisseurs occupent leur ville et leur complexe d'appartements.

Le Kremlin et le ministère russe de la défense n'ont pas répondu aux demandes détaillées de commentaires sur la mort des deux hommes, les événements survenus dans le complexe d'appartements décrits par les résidents et les allégations ukrainiennes de meurtres de civils par les Russes à Bucha.

La Russie a nié avoir délibérément ciblé des civils après son invasion de l'Ukraine le 24 février. Moscou a lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine, visant à démilitariser et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et l'Occident affirment que l'invasion était illégale et injustifiée.

Depuis que les troupes russes se sont retirées de Bucha la semaine dernière, les responsables ukrainiens ont déclaré que des centaines de civils ont été retrouvés morts. Le maire de Bucha a déclaré que des dizaines de personnes avaient été victimes d'exécutions extrajudiciaires perpétrées par les troupes russes. Reuters n'a pas pu vérifier ces chiffres de manière indépendante.

Reuters a vu les restes de cinq victimes à Bucha qui ont été abattues d'une balle dans la tête. L'une d'elles avait les mains attachées derrière le dos. Une autre avait les pieds attachés. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer de manière indépendante qui était responsable.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré lors d'un point de presse mercredi que les images censées montrer des civils morts à Bucha étaient fausses et publiées dans le but de justifier de nouvelles sanctions de l'Occident contre Moscou et "de compliquer, voire de disrupter complètement, les pourparlers (de paix)."

LES RUSSES PRENNENT LE POUVOIR

Bucha se trouve à quelque 30 kilomètres au nord-ouest du centre de la capitale ukrainienne, Kiev. Tarasevich a déclaré qu'avant que les soldats russes n'atteignent la ville, lui et Vasyl Nedashkivskiy avaient aidé les membres des forces de défense territoriale ukrainiennes, composées de volontaires civils, à construire des barricades près de la ville satellite de Kyiv, Irpin.

Tarasevich a déclaré qu'il n'était pas membre des forces de défense territoriale. Nedashkivskiy non plus, selon sa femme. Les officiers de la défense territoriale à Bucha ont renvoyé les questions au maire adjoint, qui n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les numéros locaux des forces de défense sont également restés sans réponse.

Les soldats russes ont commencé à arriver à Bucha le 27 février, selon les habitants, une semaine avant leur arrivée au complexe de la rue Vodoprovidna. Là, ils ont réquisitionné trois appartements dans l'un des bâtiments, qu'ils ont utilisé comme poste de commandement, et ont également utilisé un sous-sol, a déclaré Tarasevich. Les troupes ont garé des véhicules blindés de transport de troupes et des camions militaires dans la cour du complexe d'appartements, selon les images enregistrées par Tarasevich.

Environ 3 700 civils sont restés à Bucha après l'arrivée des Russes, a déclaré le maire de la ville, soit environ un dixième de la population de la ville.

Les troupes ont ordonné aux habitants de porter des bandes blanches autour du bras pour les identifier comme civils, ont déclaré huit résidents à Reuters. Les soldats ont appliqué un couvre-feu toutes les nuits, selon Tarasevich et Tetyana.

Les soldats fouillaient les appartements, laissant sur la porte des signes écrits à la main disant en russe : "Inspecté", a dit Tarasevich. Lorsqu'ils rencontraient des appartements vides, ils en prenaient parfois le contenu, a-t-il ajouté. Une photo qu'il a partagée avec Reuters montrait un camion blindé garé à l'extérieur avec ce qui semblait être des sacs de sport civils attachés au toit.

Les soldats ont également ordonné aux habitants de leur remettre leurs téléphones portables, ont déclaré à Reuters au moins 20 habitants de Bucha.

Tarasevich a déclaré avoir donné aux soldats un vieux téléphone cassé. Son téléphone actuel était caché sous sa mère âgée, avec qui il vit. Il a dit avoir dit aux soldats qu'elle était trop infirme pour se lever, afin qu'ils ne fouillent pas son lit.

Tarasevich a déclaré avoir caché dans son appartement des munitions qu'il avait extraites d'un véhicule militaire russe endommagé le 27 février après qu'il ait été attaqué par les troupes ukrainiennes. Il a dit qu'il avait prévu de les remettre aux forces ukrainiennes, mais qu'il n'y est pas parvenu avant l'arrivée des Russes dans le complexe.

UN CORPS DANS LES ESCALIERS

Le soir du 17 mars, Vasyl Nedashkivskiy est arrivé à l'entrée de son immeuble quelques minutes après le couvre-feu de 17 heures, selon sa femme et Tarasevich, dont l'appartement se trouve sur le même palier que celui du couple. Ils ont déclaré que Nedashkivskiy ne portait pas le brassard blanc exigé par les soldats russes.

Tous deux ont déclaré à Reuters avoir entendu le son de voix élevées depuis le rez-de-chaussée. Un soldat est arrivé dans l'appartement de Tarasevich et, en pointant son arme sur lui, lui a ordonné de descendre, selon Tarasevich.

Tarasevich a déclaré avoir vu Nedashkivskiy étendu sur le sol, immobile, dans une mare de sang, avec au moins trois soldats se tenant au-dessus de lui. Le visage de Nedashkivskiy était ensanglanté, et plusieurs dents gisaient sur le sol. Un soldat a ordonné à Tarasevich de relever Nedashkivskiy.

Lorsqu'il a protesté, le soldat a brandi son arme sur lui et l'a menacé verbalement, selon Tarasevich, qui a détaillé son récit dans un témoignage signé examiné par Reuters qu'il dit avoir remis au bureau du procureur local. Ni le bureau du procureur à Kiev ni la branche locale n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Tarasevich a déclaré avoir aidé Nedashkivskiy à monter sur un banc près de l'entrée du bâtiment. Les soldats ont ensuite renvoyé Tarasevich dans son appartement.

Environ deux heures plus tard, selon Tarasevich, il a entendu un bruit sur le palier et à travers la lorgnette de sa porte, il a vu Nedashkivskiy, avec quelques soldats, entrer dans l'appartement du couple.

Selon la femme de Nedashkivskiy, les soldats ont alors trouvé l'arme automatique, qui était cachée sous une télévision. Elle a déclaré que son mari l'avait obtenue lorsque, avant l'arrivée des troupes russes, des connaissances servant dans les défenses territoriales ukrainiennes l'avaient laissée là pour la mettre en sécurité.

Les soldats ont emmené le couple au poste de commandement, dans le bâtiment 33b, a déclaré Tetyana. Là, un soldat a frappé son mari avec la crosse de son arme, a-t-elle ajouté.

Tetyana a dit qu'elle avait été emmenée dans une pièce, une chambre d'enfant, où elle s'est endormie. Lorsqu'elle s'est réveillée, son mari avait disparu.

Un soldat lui a dit qu'il avait été emmené pour un interrogatoire au quartier général de l'unité, sans identifier l'endroit, selon Tetyana. Reuters, lors d'une visite du bâtiment jeudi, a observé des gouttes de sang séché sur le sol et les murs sortant du poste de commandement où elle dit avoir été emmenée, et descendant les escaliers.

Après quatre jours de détention au poste de commandement, Tetyana a déclaré que les soldats lui ont permis de rentrer chez elle. Le corps de son mari a été retrouvé environ une semaine plus tard, le 1er avril, sur les marches menant au sous-sol du bâtiment qui abritait le poste de commandement.

Elle a déclaré que son mari avait refusé de se plier à la volonté des soldats russes. "Vasya n'a pas mis le brassard blanc", a-t-elle dit, en utilisant une version affectueuse de son prénom. "Il a dit : 'Je suis sur le sol ukrainien. Je suis ukrainien'."