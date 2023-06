Nissan a lancé une enquête sur les affirmations d'un conseiller principal selon lesquelles le directeur général Makoto Uchida a surveillé son adjoint Ashwani Gupta, ont déclaré quatre personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Les allégations de surveillance, rapportées pour la première fois par le Financial Times, ont été formulées par Hari Nada, 58 ans, conseiller principal chez Nissan, dans une lettre datée du 19 avril adressée aux administrateurs indépendants du conseil d'administration du constructeur automobile japonais.

Reuters, qui a examiné la lettre, est le premier à en révéler les détails. Ils concernent les allégations de surveillance, une rupture brutale au sein de la direction sur les relations entre Nissan et Renault et des inquiétudes sur les transferts de propriété intellectuelle vers le constructeur automobile français.

Dans sa lettre, M. Nada affirme que M. Uchida a exercé une surveillance pendant une longue période. Nada a déclaré qu'il s'agissait d'une tentative d'obtenir un moyen de pression pour écarter un dirigeant et un membre du conseil d'administration que le directeur général de Nissan considérait comme un obstacle à la conclusion d'un nouvel accord avec le partenaire de l'alliance, Renault.

M. Gupta, nommé directeur des opérations en 2019, avait remis en question les termes de l'accord révisé que M. Uchida cherche à finaliser avec Renault, selon la lettre de M. Nada et les quatre personnes ayant connaissance de l'affaire.

Interrogé sur l'enquête de surveillance, Nissan a répondu à Reuters : "Des tiers indépendants ont été chargés de vérifier les faits et de prendre les mesures qui s'imposent.

Nissan s'est refusé à tout autre commentaire pour cette histoire.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer qui menait l'enquête pour Nissan. Elle a débuté fin mai, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de l'affaire.

Dans sa lettre, M. Nada ne précise pas comment il a eu connaissance de la surveillance présumée de M. Gupta. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante qu'une surveillance avait eu lieu.

ALLÉGATION DE HARCÈLEMENT

Selon la loi japonaise, une entreprise peut surveiller les communications sur les téléphones et les ordinateurs de l'entreprise et enquêter sur la conduite d'un employé en dehors du travail afin de protéger ses intérêts commerciaux, a déclaré Akira Takeuchi, avocat et examinateur agréé en matière de fraude à Tokyo.

"Dans d'autres cas, les actions en dehors de l'entreprise peuvent être considérées comme privées et une enquête à ce sujet pourrait être jugée excessive", a-t-il déclaré, soulignant qu'il parlait de manière générale et non de Nissan.

Gupta et Nada n'ont pas fait de commentaires en réponse aux demandes de Reuters. Nissan a refusé de donner la parole à M. Uchida, aux membres de son conseil d'administration ou à d'autres destinataires de la lettre de M. Nada pour qu'ils fassent des commentaires.

Parmi les autres destinataires de la lettre figurent le directeur des ressources humaines de Nissan, son avocat général et le responsable de la propriété intellectuelle.

Nissan a déclaré le 12 mai que M. Gupta, 52 ans, qui était largement considéré comme un candidat au poste de directeur général, ne serait pas reconduit au conseil d'administration à l'expiration de son mandat.

Nissan a annoncé la semaine dernière que M. Gupta avait choisi de quitter l'entreprise le 27 juin, jour de l'assemblée annuelle des actionnaires du constructeur automobile, afin de poursuivre d'autres opportunités.

M. Nada a déclaré dans sa lettre que Nissan avait examiné les allégations concernant la conduite de M. Gupta dans la semaine du 10 avril et qu'il lui avait été demandé de démissionner. Il a dit comprendre que le cabinet d'avocats japonais Anderson Mori & Tomotsune avait mené une enquête sur les allégations concernant M. Gupta.

Trois sources ayant une connaissance directe de l'affaire ont déclaré que l'enquête portait sur une allégation de harcèlement à l'encontre de M. Gupta de la part d'une employée. L'allégation a été faite en mars et l'enquête n'était pas terminée au moment de l'annonce de la démission de M. Gupta, a déclaré une personne.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante la nature de la plainte pour harcèlement, ni les conclusions de l'enquête.

Anderson Mori & Tomotsune s'est refusé à tout commentaire.

NISSAN DIVISÉE

Les détails de la lettre, qui n'ont pas encore été publiés, montrent que cinq ans après l'arrestation de l'ancien directeur général de Nissan, Carlos Ghosn, pour avoir prétendument dissimulé ses revenus, entre autres accusations financières, Nissan reste divisé sur ses liens avec Renault.

Ghosn a été envoyé par Renault en 1999 pour redresser Nissan après que l'entreprise française l'ait renflouée et est devenu la force motrice d'une alliance stratégique conclue plus tard dans l'année, dans laquelle les deux entreprises ont pris des participations l'une dans l'autre.

Plus récemment, après des mois de discussions tendues, Nissan et Renault ont annoncé en février de nouvelles conditions de partenariat selon lesquelles le constructeur automobile japonais prendrait une participation pouvant aller jusqu'à 15 % dans Ampere, une unité de véhicules électriques que Renault est en train de filialiser, et Renault réduirait sa participation de 43 % dans Nissan.

Les constructeurs automobiles avaient pour objectif de faire approuver l'accord final par leurs conseils d'administration d'ici le milieu de l'année, mais cet objectif a été repoussé à la fin de 2023, ont déclaré deux personnes au fait des négociations.

Les cadres supérieurs du constructeur automobile français, tels que le président Jean-Dominique Senard et le directeur général Luca de Meo, ont considéré que M. Gupta ralentissait ou bloquait la conclusion de l'accord, a déclaré une personne au fait de la position de Renault.

Un porte-parole de Renault s'est refusé à tout commentaire et a déclaré que les deux dirigeants se refusaient à tout commentaire.

Dans sa lettre d'avril, M. Nada estimait que le PDG de Nissan, M. Uchida, avait outrepassé son autorité en faisant des concessions et en prenant des engagements dans le cadre de ce qu'il appelait des accords en coulisses avec M. de Meo. M. Nada a cité deux cas, tous deux concernant des dispositions relatives à la propriété intellectuelle de Nissan.

Un porte-parole de Renault s'est refusé à tout commentaire et a indiqué que M. de Meo s'était également refusé à tout commentaire.

Tout ce dont Uchida discutera avec son homologue de Renault sera soumis à l'examen du conseil d'administration de Nissan, avec la contribution des comités exécutifs, a déclaré une personne au courant des délibérations.

ANTI-RENAULT

Dans sa lettre, M. Nada a également critiqué M. Uchida pour avoir pris la décision d'acheter une participation dans Ampere sans avoir établi de logique stratégique et a demandé qu'un conseiller financier indépendant examine l'opération.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si les administrateurs avaient donné suite à la demande de révision formulée par M. Nada.

La lettre de M. Nada marque la deuxième fois qu'il s'oppose au grand patron de Nissan au sujet de la transaction entre le constructeur automobile japonais et Renault.

M. Ghosn avait envisagé une fusion complète des entreprises avant son arrestation en 2018. Après avoir fui au Liban pour éviter d'être jugé au Japon, il a décrit à plusieurs reprises les poursuites engagées contre lui comme un coup d'État des dirigeants de Nissan, dont Nada, qui étaient alarmés par la perspective d'une fusion.

Nada, qui avait coopéré avec les procureurs en échange d'éviter les poursuites dans l'affaire Ghosn, a témoigné dans les poursuites connexes contre l'ancien directeur de Nissan, Greg Kelly, qu'il pensait qu'une fusion avec Renault devait être arrêtée pour protéger les intérêts de Nissan.

M. Nada est membre de deux comités exécutifs mis en place par Nissan en 2019 dans le cadre d'une réforme de la gouvernance après le scandale Ghosn. Il a déclaré dans sa lettre que l'un de ces comités avait tenté de justifier l'investissement d'Ampere convenu par Nissan, mais n'avait pas été en mesure de fournir quoi que ce soit de crédible.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante la caractérisation par Nada de l'examen de l'investissement Ampere.

L'éviction soudaine de M. Gupta servirait d'avertissement à d'autres personnes perçues comme difficiles ou hostiles à Renault, a également écrit M. Nada. (Reportage complémentaire de David Dolan à Tokyo et de Gilles Guillaume à Paris ; rédaction de Kevin Krolicki et David Clarke)