Tokyo (awp/afp) - Le constructeur automobile japonais Nissan a de nouveau relevé jeudi ses objectifs annuels, grâce à des ventes dynamiques - sauf en Chine - et des effets de change positifs liés à la chute du yen, qui gonfle ses revenus à l'étranger.

Le partenaire du français Renault vise désormais un bénéfice net de 390 milliards de yens (2,3 milliards de francs suisses environ) sur l'ensemble de son exercice 2023/24, contre une prévision précédente de 340 milliards de yens, ce qui reviendrait à une envolée de 75,8% sur un an.

Nissan, qui avait déjà rehaussé ses prévisions annuelles cet été, a aussi dopé jeudi son objectif de bénéfice opérationnel, passé de 550 à 620 milliards de yens, ce qui marquerait un bond de 64,4% sur un an.

Et il s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel de 13.000 milliards de yens, contre une cible de 12'600 milliards de yens auparavant, ce qui équivaudrait à une hausse de 22,7% par rapport à 2022/23.

Dans son communiqué, Nissan a justifié ses perspectives plus optimistes par son anticipation de "nouvelles améliorations de ses ventes" hors Chine et les effets de change positifs dont il a déjà profité sur son premier semestre.

Au cours de son deuxième trimestre (juillet-septembre), Nissan a engrangé un bénéfice net de 190,7 milliards de yens, plus que décuplé par rapport à la même période l'an dernier, quand il avait été affecté par son retrait du marché russe.

Son bénéfice opérationnel trimestriel a lui plus que doublé pour atteindre 208,1 milliards de yens, et son chiffre d'affaires trimestriel a totalisé 3145,7 milliards de yens, une hausse de 24,6% sur un an.

Renault et Nissan viennent de lancer mercredi la nouvelle mouture de leur Alliance vieille de 24 ans, afin de repartir sur de nouvelles bases plus égalitaires, mais aussi plus assouplies.

Leur centrale d'achats de pièces, qui occupait auparavant une place fondamentale au sein de l'Alliance, est ainsi en cours de dissolution. Et au début de cette semaine, les deux constructeurs ont acté la fin du partage de leurs fichiers et données, à l'exception de ceux concernant des projets communs.

Certains y voient les signes d'un divorce, mais Renault et Nissan parlent plutôt d'"agilité" et soulignent que leurs collaborations vont rester nombreuses, avec notamment des projets communs en Europe, en Inde et en Amérique latine.

