Nouveau Renault Austral : 3 questions à Gilles Vidal

Après une longue phase de teasing, le rideau se lève enfin sur Nouveau Renault Austral. Ce SUV, symbole de la « Renaulution » et de la reconquête du segment C, révèle ses lignes « sensual tech » et tous les détails de son habitacle généreux, high tech et « cosy ». Gilles Vidal, directeur du Design Renault, dévoile les idées fortes qui ont guidé le travail de ses équipes.

Aujourd'hui toutes les marques essaient de se réinventer en allant vers un univers design plus technologique, plus « rigide ». Chez Renault, nous avons un héritage fort que nous voulons continuer à traduire dans nos véhicules. Renault est une marque chaleureuse, humaine, et cela se traduit par des formes généreuses et sensuelles. Mais Renault est aussi une marque audacieuse et moderne. Cela se matérialise par un nouveau langage design qui intègre des éléments techniques.

Sur Nouveau Renault Austral, nous avons associé des lignes plus tendues, incisives, qui donnent de la direction et de la structure à la voiture, à des détails structurés très précis à l'image des motifs en losange dans les optiques avant. À l'arrière, l'utilisation de la technologie micro-optique nous a permis de créer un effet encore plus spectaculaire avec une signature lumineuse composée d'une multitude de filaments gravés au laser qui donne un effet 3D holographique vibrant, presque vivant.

Le design « sensual tech », c'est donc le mariage harmonieux de la sensualité, au travers de galbes généreux, et de la technologie via des éléments structurants et techniques. C'est une manière de rester fidèle aux valeurs fondamentales de Renault tout en projetant le véhicule dans le futur.

Nouveau Renault Austral : un SUV au design « sensual tech » Nouveau Renault Austral : un SUV au design « sensual tech »

Notre volonté, c'est qu'en montant à bord de Nouveau Renault Austral, le conducteur et les autres occupants du véhicule soient immergés dans un univers technologique. L'écran OpenR, élément ultra techno, est le centre de cette immersion. Il a été co-conçu par nos ingénieurs, ergonomes et designers. Pour sa forme mais aussi son contenu, avec l'intervention de graphistes et de motion-designers. Ça a été un travail véritablement collectif pour concevoir un objet qui soit à la fois beau, mais aussi intelligible et intuitif et surtout très agréable à utiliser. C'est un élément fort, emblématique, que nous avons peaufiné dans les moindres détails.

Tout a été pensé pour procurer du plaisir à l'usage. D'abord avec la séquence d'accueil, extraordinaire en termes d'audio-visuel, qui diffuse le son identitaire Renault et fait déferler une vague graphique sur les deux écrans de façon coordonnée. Ensuite, avec un travail sur les animations, les transitions entre les différents modes d'affichages, les sons émis au clic, les effets etc. Et sur les affichages en eux-mêmes, par exemple pour les réglages du véhicule, nous avons poussé les détails très loin en utilisant de véritables visuels photographiques pour accéder aux différentes fonctions, en substitution des traditionnels pictogrammes. Cela fait partie de notre vision très moderne de ce qu'est une interface et l'ensemble de tous ces détails réunis apporte du plaisir l'usage et une grande qualité à l'expérience globale à bord de Nouvel Austral.



L'écran OpenR, pièce maîtresse de l'habitacle de Nouveau Renault Austral

La réflexion sur les matériaux a été intimement liée à la philosophie même du cockpit. On voulait sortir de l'univers purement automobile pour créer un univers « phygital », à la fois physique et digital, comme dans un intérieur domestique contemporain. Nous avons donc marié la technologie, apportée par les presque 1000cm3 d'écran du cockpit, à des matériaux « cosy », à la fois sophistiqués et naturels, recyclés ou recyclables, pour qu'on se sente bien, comme à la maison. Nous souhaitions répondre aux aspirations profondes des consommateurs, qui veulent de la technologie mais aussi des matériaux chaleureux et naturels.

En fonction de la version et des options choisies, l'intérieur de Nouvel Austral est ainsi ponctué de cuir, d'Alcantara, de textile moussé, de matériaux gainés agréables au toucher et même de bois véritable. Nous avons d'ailleurs choisi de traiter les matières naturelles avec respect et honnêteté. Pour ne parler que du bois utilisé à bord de Nouvel Austral par exemple, nous avons pris le parti de ne pas le recouvrir d'épaisses couches de vernis mais, au contraire, de le laisser s'exprimer. On sent les veines du bois de frêne en les touchant. La vérité de la matière est là, sous les doigts, à pores ouverts, sans artifice. On a ce contact réel avec la matière qui est très agréable et qui, juxtaposé à l'univers high tech des écrans, propose un ensemble très « hygge », comme diraient les Danois. Une ambiance réconfortante, propice à l'échange, avec ce sentiment de se sentir chez soi.

Nouveau Renault Austral : un intérieur « cosy » comme à la maison

Accédez à l'événement