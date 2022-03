Nouveau Renault Austral : moins de CO2, plus de plaisir

Modèle ambitieux, piliers de la reconquête du segment C, Nouveau Renault Austral doit pouvoir s'adapter à tous les usages routiers, ceux des particuliers comme ceux des entreprises. Il bénéficie pour cela d'une gamme de groupes motopropulseurs électrifiés innovants, avec un nouveau moteur E-TECH Hybrid pouvant aller jusqu'à 200 chevaux et deux moteurs essence Mild Hybrid allant jusqu'à 160 chevaux. Avec comme leitmotiv majeur d'allier plaisir de conduite et maitrise de la consommation comme des émissions de CO 2 .

Trois motorisations déclinées dans six versions, développant jusqu'à 200 chevaux, avec des transmissions manuelles et automatiques. À première vue, la gamme de groupes motopropulseurs qui équipe Nouveau Renault Austral semble classique. Mais à y regarder de plus près, elle se veut surtout innovante. En effet, en l'absence de Diesel et quand elles ne sont pas déjà « full hybrid », toutes ces motorisations font appel à des batteries lithium-ion - et donc à l'électrification - pour augmenter le plaisir de conduite tout en diminuant les chiffres de consommation et d'émissions de CO 2 . Grâce à elles, Nouveau Renault Austral s'adapte à tous les usages et tous les types de trajets, ceux des particuliers comme ceux des flottes d'entreprise. Les voici en détail.

Nouvel Austral inaugure une toute nouvelle motorisation E-TECH « full hybrid » auto-rechargeable. Perfectionnée pour propulser un véhicule de segment supérieur et générer plus de performance et de plaisir de conduite, elle affiche une puissance combinée jusqu'à 146 kW, soit 200 chevaux, tout en limitant significativement la consommation et les émissions de CO 2 .

Cette technologie E-TECH Hybride, développée et brevetée par l'ingénierie Renault, conserve son ingénieux système. Elle associe un moteur thermique, deux moteurs électriques - un moteur de traduction « e-moteur » et un générateur haute tension de type HSG qui assure les démarrages du moteur thermique, les changements de rapports et la recharge de la batterie - une batterie centrale et une boîte de vitesses intelligente automatique multimodes à crabots.

La motorisation E-TECH Hybrid de Nouvel Austral reçoit un nouveau moteur 3 cylindres essence 1,2 litre turbocompressé de 96 kW et 205 Nm de couple. Il est associé à un moteur électrique plus puissant et plus coupleux (50 kW et 205 Nm), une batterie lithium-ion de plus grande capacité (1,7 kWh/400 V) et une boîte de vitesses à 7 rapports (deux pour le mode électrique et cinq pour le mode hybride). Cette dernière est optimisée en termes de capacité de couple (passage de 350 Nm à 410 Nm), de puissance, de rendement et d'agrément.

Résultat : les démarrages sont dynamiques et linéaires ; les ruptures d'accélération lors des changements de rapports sont gommées ; les transitions sont fluides, sans chute de couple et le moteur thermique fonctionne toujours sur la plage de rendement optimale.



Le nouveau moteur E-TECH Hybrid avec batterie 400V de Nouvel Austral

Proposée avec deux niveaux de puissance, 160 chevaux et 200 chevaux, la motorisation E-TECH Hybrid de Nouvel Austral offre une efficacité maximale à l'usage avec une réactivité à la pointe du marché, concrétisée par un passage de 80 à 120 km/h en seulement 5,9 secondes (6,8 secondes pour la version 160 chevaux).

Le freinage régénératif, qui s'active automatiquement à la décélération et au freinage, combiné à la haute capacité d'auto-recharge de la batteries lithium-ion et au rendement du système E-TECH, optimise la consommation. De quoi obtenir jusqu'à 80% du temps de roulage en ville en tout électrique, pour un gain de consommation pouvant aller jusqu'à 40% par rapport à un moteur thermique en cycle urbain, sans changer ses habitudes.

Comme sur la précédente génération de moteur E-TECH Hybrid, tous les démarrages s'effectuent en 100% électrique, avec le couple disponible immédiatement, pour procurer ainsi le plaisir de conduite propre aux véhicules électrifiés, alliant silence et réactivité.

Grâce à une gestion intelligente de la boîte de vitesses, la sollicitation des moteurs électriques et thermique s'effectue automatiquement afin d'ouvrir la meilleure réactivité pour la conduite dynamique tout en optimisant la consommation.

Equipé de cette nouvelle motorisation E-TECH Hybrid, Nouvel Austral affiche une consommation et des émissions de CO 2 optimales (à partir de 4,6/100 km et 105 g/km* de CO 2 ) pour un coût d'usage au meilleur niveau de tous les SUV hybrides du marché.

Pour de nombreux clients, trouver une alternative au Diesel est un sujet essentiel. La motorisation Mild Hybrid Advanced proposée pour la première fois dans la gamme Renault avec Nouvel Austral constitue une réponse adéquate. Elle associe le nouveau moteur essence 3 cylindres 1,2 litre turbocompressé de la motorisation E-TECH Hybrid, à une batterie lithium-ion de 48V et à un alterno-démarreur. Ce dernier assiste le moteur thermique dans ses phases les plus consommatrices d'énergie, au démarrage ou à l'accélération, afin de livrer plus de puissance lors des reprises, tout en affichant une consommation maitrisée.

Avec cette motorisation de 130 chevaux dotée d'une transmission manuelle, Nouvel Austral présente un agrément de conduite sans faille, coupleux à bas régime grâce à son hybridation, et sur le reste de sa plage de fonctionnement grâce à son turbocompresseur à géométrie variable. L'ensemble est complété par une prestation acoustique comparable à celle d'un moteur 4 cylindres grâce à la présence d'un arbre d'équilibrage.



Le moteur Mild Hybrid Advanced de Nouvel Austral, avec sa batterie de 48V

La motorisation Mild Hybrid Advanced permet également à Nouveau Austral d'afficher une consommation et des émissions de CO 2 au meilleur niveau de sa catégorie (à partir de 5,3 l/100 km et 123 g/km*) grâce à quatre dispositifs majeurs. D'abord, un travail sur la cylindrée unitaire et sur le rapport alésage/course. Ensuite, une amélioration de l'efficacité de combustion grâce à une évolution de cycle de combustion (de type Miller) utilisé en Formule 1 et à l'ajout d'une vanne EGR refroidie à basse pression. Enfin, une optimisation des frottements, notamment avec une pompe à eau électrique pilotée et une huile à très basse viscosité. L'ensemble maximise le rendement énergétique pour une consommation comparable à celle des moteurs Diesel les plus modernes, et jusqu'à 20% de consommation en moins par rapport à un moteur thermique équivalent sans hybridation.

Premier niveau d'hybridation proposé avec Nouvel Austral, la motorisation Mild Hybrid s'appuie sur un moteur essence 4 cylindres 1,3 litre turbocompressé à injection directe déjà disponible sur une partie de la gamme Renault. Développée en collaboration avec Daimler, ce moteur est assisté par un alterno-démarreur et une batterie lithium-ion de 12V.

Il est disponible avec une boîte de vitesses automatique X-TRONIC en deux niveaux de puissance, 140 chevaux et 160 chevaux, et en transmission manuelle 6 rapports en version 140 chevaux.

La technologie d'hybridation légère Mild Hybrid 12V utilisée par Nouvel Austral améliore le fonctionnement du Stop and Start et autorise l'activation du « Sailing Stop » (fonction roue libre automatique) sur les versions X-TRONIC. Elle permet notamment d'assurer la régénération d'énergie pendant les phases de freinage et de couper le moteur thermique, sur les versions boîte automatique, dans les phases de décélération. Un ensemble d'éléments qui limite la consommation de carburant et les émissions en assurant une plus grande fluidité de redémarrage et un meilleur confort de conduite au quotidien.

Avec cette motorisation Mild Hybrid 12 V de 160 chevaux, Nouvel Austral affiche un couple maximal de 270 Nm disponible de 1800 à 3 500 tour/min et une consommation mixte à partir de 6,2 Ll100 km, pour des émissions de CO 2 débutant à 136 g/km.*

* Sous réserve d'homologation finale



Le moteur Mild Hybrid de Nouvel Austral, assisté d'une batterie 12V

