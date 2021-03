Nouvelle Dacia Sandero : son écran sort de votre poche

Sortir son smartphone de sa poche pour en faire son compagnon de route sans passer par le bricolage hasardeux d'un support mal fixé sur une grille de climatisation ? Beaucoup aimeraient que ce soit aussi simple ! Chez Dacia, on l'a bien compris. Soucieux de proposer des solutions astucieuses, économiques et dans l'air du temps pour faciliter la vie des automobilistes, les ingénieurs et les designers de la marque ont conjugué leurs talents pour relever le défi et trouver la réponse.

Notre mission chez Dacia c'est de redéfinir l'automobile essentielle. Il nous fallait donc trouver une solution à la fois astucieuse, simple et attractive pour le multimédia. Les études clients nous montrent d'ailleurs que les acheteurs de la marque privilégient la simplicité dans ce domaine. C'est un point important qui est également relayé par les membres de la communauté Dacia. Nos ingénieurs et nos designers ont donc travaillé de concert afin de créer Media Control, un système qui positionne l'écran préféré de nos clients, c'est-à-dire leur téléphone, au centre de l'expérience multimédia à l'intérieur du véhicule.



Nicolas Legros, Directeur des opérations transversales Dacia.

Media Control, c'est un système qui, en plus de la radio, combine un logement spécifique destiné à accueillir un smartphone et une application gratuite et personnalisable, facile à prendre en main.

Nicolas Legros nous détaille le dispositif : « Media Control, c'est un système multimédia complet. Il inclut une radio, deux haut-parleurs, une prise USB, une connectivité Bluetooth, des commandes au volant et surtout une station d'accueil pour smartphone intégrée à la planche de bord. Dès la genèse du projet, cette station d'accueil a été véritablement intégrée au dessin de la planche de bord. Un gage de confort et d'ergonomie à l'utilisation pour nos clients. »

Installé dans son logement universel au centre de la planche de bord de Nouvelle Dacia Sandero, et fermement maintenu en place, le smartphone s'intègre en effet parfaitement à l'expérience de conduite. Le placement stratégique, en hauteur et légèrement orienté vers le conducteur offre une visibilité parfaite des informations données, gage de sécurité. Il suffit de télécharger l'application Dacia Media Control sur son smartphone et, grâce à une simple connexion Bluetooth, le téléphone devient une véritable extension du tableau de bord, remplaçant ainsi un système multimédia intégré.

Navigation, radio, musique, téléphone et même accès aux informations du véhicule : toutes les fonctionnalités essentielles sont à portée de doigt. Et même de voix, grâce à la reconnaissance vocale du smartphone.

Et, lorsque le téléphone n'est pas en place, le logement disparait dans la planche de bord pour plus de discrétion.

Mais tout cela ne suffit pas pour faire de Media Control, un système multimédia 100% malin. Grâce à l'application personnalisable, le système s'adapte en plus aux besoins de chaque utilisateur et se connecte même à l'ordinateur de bord du véhicule.

Il est ainsi possible de créer des raccourcis vers ses widgets favoris, ses applications préférées et même vers ses contacts fréquents. Pour la navigation : à chacun sa préférence grâce au large choix de fournisseurs de cartographie et de guidage. Côté multimédia, c'est à la carte. Radio, playlists de son téléphone, abonnement aux plateformes musicales, clé USB ou lecteur MP3, on a l'embarras du choix. Pour le téléphone, en plus des appels, toutes les fonctionnalités essentielles sont au rendez-vous : mode mains libres pour trouver un contact dans son répertoire, consulter son historique ou accéder aux évènements planifiés dans son agenda. Sur Android, et bientôt sur iOS, la fonction SMS fait même la lecture à voix haute des messages. Côté véhicule, la fonction Driving ECO donne accès à la consommation de carburant en temps réel ainsi qu'à des conseils de conduite personnalisés à la fin de chaque trajet.

Une fois arrivé à destination, les têtes en l'air apprécieront l'avertisseur d'oubli du téléphone ou encore la fonction Go To My Car, pratique pour retrouver facilement son lieu de stationnement.

En une phrase, et c'est Nicolas Legros qui nous la souffle, « Media Control apporte le meilleur de la technologie du smartphone dans l'expérience de conduite. »

La simplicité du système tient à son ergonomie. Grâce au positionnement optimal de la station d'accueil pour le smartphone, tout est facilement accessible en quelques clics. Intuitive, l'application est dotée d'une interface utilisateur qui permet de naviguer de façon efficace et fluide dans les menus.

La réplication des actions effectuées sur le smartphone dans l'écran central du tableau de bord facilite encore la prise en main simplissime du système. Enfin, les commandes au volant permettent de contrôler l'application facilement pour changer de piste, de station de radio, faire varier le volume ou encore répondre à ses appels ou raccrocher. Et pour plus de confort et de sécurité, il suffit d'activer la commande vocale de son smartphone.

Bref, le système Media Control est vraiment bien pensé ! Un dispositif essentiel. Une interface personnalisable. Une utilisation intuitive. Le tout avec le meilleur rapport prix équipement du marché. « Incarnation de l'ADN de la marque appliquée au multimédia » pour reprendre l'expression de Nicolas Legros, il coche toutes les cases de l'esprit Dacia. C'est simple, pratique et malin. C'est Dacia. Tout simplement.