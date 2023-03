RENAULT GROUP : Aramco signe une lettre d'intention avec Geely et Renault Group pour rejoindre la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs à faibles émissions

Communiqué de presse conjoint

Aramco signe une lettre d’intention avec Geely et Renault Group pour rejoindre la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs à faibles émissions

L'investissement prévu d'Aramco viserait à soutenir le développement de solutions de carburants synthétiques et de technologies d'hydrogène de nouvelle génération.

L'établissement de la nouvelle entreprise aura une capacité de production annuelle de plus de cinq millions de transmissions et de moteurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables.





2 mars 2023, Hangzhou, Hong Kong SAR, Chine, Boulogne-Billancourt, France, et Dharhan, Arabie Saoudite – Aramco a signé une lettre d'intention en vue de devenir éventuellement actionnaire minoritaire de la nouvelle entreprise de groupes motopropulseurs (PWT), qui sera créée par Geely Holding Group (Geely Holding), Geely Automobile Holdings Limited (Geely Auto HK.0175) - collectivement dénommés ci-dessus "Geely" - et Renault Group. La nouvelle société se consacrera aux technologies de groupes motopropulseurs thermiques et hybrides.

L'investissement d'Aramco serait utilisé pour soutenir la croissance de la société et contribuer à la recherche et au développement, notamment en ce qui concerne les solutions de carburants synthétiques et les motorisations hydrogènes de future génération. Il est prévu que Geely et Renault Group conservent des parts égales dans la nouvelle société indépendante.

Avec un réseau mondial de 17 usines de groupes motopropulseurs et de 5 centres de R&D répartis sur 3 continents, la future société sera un founisseur mondial à part entière et aura une capacité totale de plus de 5 millions de transmissions et moteurs thermiques, hybrides et hybrides rechargeables par an pour fournir plus de 130 pays et régions.

Luca de Meo, CEO de Renault Group : « Ce partenariat avec Aramco va permettre de faire passer à la vitesse supérieure l’activité de groupes motopropulseurs que nous développons avec Geely Group. Il va lui donner une longueur d'avance dans la course à la technologie thermique à très faibles émissions. L'entrée d'Aramco apporte un savoir-faire unique pour développer des innovations de rupture en matière de carburants synthétiques et d’hydrogène ».

Daniel Li, CEO du groupe Geely Holding : « Nous souhaitons la bienvenue à Aramco, qui nous rejoint dans la création d'une entreprise leader mondial dans le domaine des groupes motopropulseurs durables. L'investissement d'Aramco est une reconnaissance, par les leaders de l'industrie mondiale, des perspectives commerciales pour les groupes motopropulseurs et une vision pionnière sur les carburants à faible teneur en carbone ou sans carbone, tels que le méthanol et l'hydrogène ».

Mohammed Y. Al Qahtani, Aramco Executive Vice President of Downstream: « Cette lettre d'intention représente une nouvelle étape importante dans notre engagement continu dans les technologies des transports et offre une base pour soutenir la recherche et le développement d'Aramco dans le domaine de l'innovation des moteurs. Notre projet de collaboration avec Geely et Renault Group soutiendra le développement des groupes motopropulseurs dans l'ensemble de l'industrie automobile, et s’inscrit dans le cadre de nos efforts plus larges sur l'ensemble de nos opérations mondiales ».

---

À propos de Zhejiang Geely Holding Group

Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) est un groupe automobile mondial détenant plusieurs marques automobiles internationales reconnues et dont les activités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur automobile, de la recherche, du développement et de la conception à la production, en passant par la vente et l'après-vente.

Fondée en 1986 par Eric Li, président de la société, dans la ville de Taizhou dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et a aujourd'hui son siège social à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un certain nombre de marques dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility.

Geely Holding a vendu plus de 2,3 millions de véhicules en 2022, avec 615 121 unités vendues par Volvo Cars dans le monde et 1 432 988 unités vendues par l'entité cotée à Hong Kong de Geely Auto Group.

Geely Holding emploie plus de 120 000 personnes dans le monde et figure au classement Fortune Global 500 depuis dix ans.

Pour plus d’informations sur Zhejiang Geely Holding Group, veuillez consulter son site officiel www.zgh.com

À propos de Geely Automobile Holdings

Geely Automobile Holdings Limited (la "Société" et ses filiales, collectivement le "Groupe") (code boursier SEHK : 175) est un constructeur automobile qui se concentre sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules à particuliers.

Le groupe vend la plupart de ses véhicules sur le marché chinois et a également étendu ses ventes à travers l'exportation vers d'autres pays au cours des dernières années. Le groupe possède des sites de production dans différentes régions de la Chine continentale et emploie plus de 40 000 personnes.

La Société est cotée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited ("SEHK") et fait partie de l'indice Hang Seng depuis 2017. L'actionnaire de contrôle de la Société est le groupe Zhejiang Geely Holding.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 111 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/

À propos de Aramco

Aramco est une entreprise mondiale dans l'énergie et les produits chimiques. Nous sommes animés par la conviction profonde que l'énergie est une opportunité. Qu'il s'agisse de produire environ un baril de pétrole sur huit dans le monde ou de développer de nouvelles technologies énergétiques, notre équipe mondiale s’investit pour avoir un impact dans tout ce qu'elle fait. Nous nous efforçons de rendre nos ressources plus fiables, plus durables et plus utiles. Cela contribue à promouvoir la stabilité et la croissance à long terme dans le monde entier. www.aramco.com

