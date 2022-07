RENAULT GROUP COMMUNIQUE DE PRESSE RESULTATS COMMERCIAUX S1 2022

Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur, grâce au renouvellement et à l’électrification de ses gammes

Les ventes mondiales de Renault Group s’élèvent à 1 000 199 unités au 1 er semestre 2022 , en baisse de -12,0 % par rapport au 1 er semestre 2021 à périmètre équivalent (hors Russie) , dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et marqué par l’arrêt des activités du Groupe en Russie .

Renault Group poursuit sa politique commerciale orientée vers la création de valeur qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables. Sur les cinq pays principaux d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), la part des ventes à particuliers représente 66 % versus 53 % au 1 er semestre 2021.

L a marque Renault continue à afficher une forte progression sur le marché électrifié : la gamme E- T ech (véhicules électriques et motorisations hybrides) représente 36 % des ventes de véhicules particuliers en Europe au 1 er semestre 2022 (contre 26 % en 2021). Les ventes de Renault sur le segment C progressent de 12 % par rapport au 1 er semestre 2021 avec notamment le succès d’ Arkana avec plus de 40 000 ventes cette année, les versions E-Tech (HEV) étant aujourd’hui les plus demandées (5 9 %).

D acia confirme sa troisième place des ventes à particuliers en Europe et maintient sa progression avec une hausse de 5,9 % des immatriculations par rapport au 1 er semestre 2021. Un succès porté notamment par Dacia Sandero , modèle le plus vendu aux particuliers en Europe pour la cinquième année consécutive et Duster, modèle SUV le plus vendu aux particuliers en Europe depuis 2018.

La marque Alpine confirme aussi sa forte progression : ses immatriculations progressent de plus de 70% après une année 2021 déjà record, une expansion internationale qui se poursuit avec le lancement de la marque en Slovénie et en République-Tchèque, ainsi qu’un semestre riche avec le lancement de la nouvelle gamme A110 dont le niveau de commande a doublé sur la période.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe demeure à un niveau élevé à 4,1 mois de ventes au 30 juin 2022. Mégane E-Tech Electrique rencontre un réel succès auprès des clients avec 20 000 commandes en quatre mois. Dacia Spring continue de jouer les premiers rôles sur le marché des véhicules 100% électrique avec plus de 5 000 commandes passées par mois en moyenne sur ce 1er semestre 2022 quand Dacia Jogger totalise plus de 50 000 commandes à fin juin 2022.

S1 2022 (1) S1 2021 (2) Variation (En %) RENAULT VP 538 924 634 607 -15,1 VU 152 511 197 119 -22,6 VP+VU 691 435 831 726 -16,9 RENAULT KOREA MOTORS VP 25 285 26 908 -6,0 DACIA VP 275 007 239 127 +15,0 VU 2 878 23 360 -87,7 VP+VU 277 885 262 487 +5,9 ALPINE VP 1 710 1 001 +70,8 JINBEI HUASONG VP - 22 - VU - 13 387 - VP+VU - 13 409 - EVEASY VP 3 856 1 335 +188,8 MOBILIZE VP 28 0 +++ RENAULT GROUP VP 844 810 903 000 -6,4 VU 155 389 233 866 -33,6 VP+VU 1 000 199 1 136 866 -12,0 RENAULT GROUP (3) VP 844 810 1 180 997 -28,5 VU 155 389 241 650 -35,7 VP+VU 1 000 199 1 422 647 -29,7 (1) Chiffres provisoires. (2) 2021 au proforma 2022 (hors Renault Russie et AVTOVAZ) (3) 2021 inclus Renault Russie et AVTOVAZ





