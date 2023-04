RENAULT GROUP : Solide début d'année 2023 : chiffre d'affaires en hausse de 30 % au 1er trimestre

Communiqué de presse



20 avril 2023

Solide début d’année 2023 : chiffre d’affaires en hausse de 30 % au 1er trimestre

Les ventes du Groupe s’élèvent à 535 000 véhicules au 1 er trimestre 2023, en hausse de 14,1 % par rapport au 1 er trimestre 2022. En Europe, les ventes du Groupe augmentent de 27,3 % dans un marché en hausse de 16,2 %

Le chiffre d'affaires du Groupe est en hausse de 29,9 % par rapport au 1er trimestre 2022, atteignant 11,5 milliards d'euros

Le chiffre d'affaires de l'Automobile s'établit à 10,5 milliards d'euros, en hausse de 29,7 % par rapport au 1er trimestre 2022

par rapport au 1 trimestre 2022 Poursuite d’un fort effet prix à 9,4 points sur le trimestre et progression de l' effet mix produit à 5, 2 points , soutenus par la politique commerciale centrée sur la valeur et le succès des nouveaux véhicules : La part des ventes à particuliers représente 68 % des ventes sur les cinq principaux pays du Groupe en Europe 2 Sur le segment C en Europe, la marque Renault enregistre une croissance de 51 % par rapport au 1 e r trimestre 2022 grâce au succès de Megane E-TECH électrique, Arkana et Austral : Renault Austral enregistre déjà 15 500 ventes au 1 er trimestre 2023 dont 67 % en version hybride et 61 % sur les versions haut de gamme. Les commandes atteignent 40 000 unités depuis le lancement Renault Megane E-TECH électrique enregistre plus de 11 000 ventes au 1 er trimestre dont plus de 70 % sur les versions haut de gamme et plus de 80 % sur les motorisations les plus puissantes (60kWh/220 ch). Les commandes s’élèvent à plus de 54 000 unités depuis le lancement

sur le trimestre et progression de l' , soutenus par la politique commerciale centrée sur la valeur et le succès des nouveaux véhicules :

Renault Arkana enregistre plus de 18 500 ventes au 1er trimestre dont 60 % en version E-TECH

Les ventes de Dacia sont en hausse de 41 % à près de 150 000 unités en Europe au 1er trimestre grâce au succès du renouvellement de sa gamme. Dacia Sandero reste le véhicule le plus vendu à particuliers en Europe

Renault Group poursuit son offensive d’électrification : La marque Renault confirme sa position de leader en Europe au 1 er trimestre avec une augmentation de 24 % des ventes de véhicules particuliers électrifiés 3 par rapport au 1 er trimestre 2022, représentant désormais 38 % des ventes de véhicules particuliers de la marque en Europe En janvier 2023, Dacia a lancé sa première version hybride sur Jogger. Dacia Jogger Hybrid 140 représente déjà près de 25 % du mix des commandes. Dacia Jogger est un produit clé pour attirer de nouveaux profils de clients et sa version hybride soutient la stratégie d'électrification progressive de la marque Dacia Spring, 100 % électrique, enregistre près de 110 000 commandes en Europe depuis son lancement et se trouve toujours sur le podium des véhicules électriques vendus à particuliers en Europe au 1 er trimestre

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe reste à un niveau record en v aleur absolue et représente 3,3 mois de ventes à fin mars 2023. Il se maintiendrait au-dessus de 2 mois tout au long de l’année, même dans le cas d’un marché en baisse de 30 % par rapport à 2019

Renault Group confirme ses perspectives financières 2023

« Renault Group démarre l’année solidement avec une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, soutenue par de forts effets prix et mix produit. Le Groupe poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur en optimisant sa politique de prix et de remises commerciales, et en se concentrant sur les canaux les plus rentables. Nous bénéficions également des premiers succès du renouvellement de notre gamme avec Arkana, Megane E-TECH électrique et Austral pour la marque Renault et Jogger pour la marque Dacia. Le portefeuille de commandes élevé à fin mars et tous les lancements à venir continueront de soutenir l’activité commerciale du Groupe. », a déclaré Thierry Piéton, Directeur financier de Renault Group

Boulogne-Billancourt, le 20 avril 2023

Résultats commerciaux : faits marquants du 1er trimestre

Les ventes de Renault Group s’établissent à 535 000 unités au 1er trimestre 2023, en hausse de 14,1 % par rapport au 1er trimestre 2022. En Europe, les ventes du Groupe augmentent de 27,3 % dans un marché en hausse de 16,2 %.

Renault Group bénéficie du succès du renouvellement de sa gamme avec, pour la marque Renault, Arkana, Megane E-TECH électrique et Austral, et pour la marque Dacia, Jogger. Le Groupe continue de se concentrer sur les canaux les plus rentables : la part des ventes à particuliers s’établit à 68 % sur les cinq pays principaux du Groupe en Europe4.

En Europe, les ventes de la marque Renault s’élèvent à près de 230 000 véhicules, en hausse de près de 20 % au 1er trimestre 2023. La marque continue de développer avec succès ses ventes sur les segments créateurs de valeur :

Elle confirme sa position de leader sur le marché électrifié 5 avec une progression des ventes de 24 %.

avec une progression des ventes de 24 %. Sur le segment C, Renault a enregistré une croissance de plus de 51 % grâce au succès de ses nouveaux modèles : Arkana, Megane E-TECH électrique et Austral.

La marque Renault réalise plus d'une vente sur deux sur le canal à particuliers en Europe.

Dacia enregistre des ventes en hausse de 41 % en Europe avec près de 150 000 véhicules grâce à sa dynamique produit et à sa nouvelle identité de marque :

Au 1 er trimestre, en Europe, Dacia Sandero occupe la première place des ventes à particuliers et Dacia Duster reste sur le podium des SUVs vendus à particuliers.

trimestre, en Europe, Dacia Sandero occupe la première place des ventes à particuliers et Dacia Duster reste sur le podium des SUVs vendus à particuliers. Dacia Spring poursuit sa dynamique et enregistre 14 500 unités ce trimestre, se plaçant sur le podium des véhicules électriques vendus à particuliers en Europe.

La marque poursuit l’extension de son offre produit électrifié avec Jogger Hybrid 140, premier hybride de la gamme et voiture familiale hybride la plus accessible du marché.





Chiffre d’affaires du 1er trimestre

En conséquence des accords de cession des parts de Renault Group dans Renault Russia à la ville de Moscou et de sa participation de 67,69 % dans AVTOVAZ à NAMI (l'Institut central de recherche et de développement des automobiles et des moteurs), annoncés le 16 mai 2022, les activités russes ont été déconsolidées dans les comptes de Renault Group et traitées comme activités abandonnées en application d’IFRS 5 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 n’inclut donc plus les activités industrielles russes. Le chiffre d’affaires Groupe du 1er trimestre 2022 a été retraité en cohérence avec ce nouveau périmètre d’activité (impacts : AVTOVAZ -527 millions d’euros et Renault Russia -367 millions d’euros).

Le chiffre d’affaires du Groupe du 1er trimestre 2023 s’élève à 11,5 milliards d’euros, en hausse de 29,9 % par rapport au 1er trimestre 2022. À taux de change et périmètre constants6, le chiffre d’affaires du Groupe est en hausse de 33,5 %.

Le chiffre d’affaires de l’Automobile atteint 10,5 milliards d’euros, en hausse de 29,7 % par rapport au 1er trimestre 2022. Cette forte amélioration s’explique par les éléments suivants :

Un fort effet volume de 18,6 points essentiellement lié à l’augmentation de la production par rapport au 1 er trimestre 2022, grâce au succès commercial des nouveaux véhicules ainsi qu’à une amélioration de la disponibilité des composants électroniques. L’effet volume est supérieur à la hausse des immatriculations en raison d’un moindre déstockage du réseau indépendant au 1 er trimestre 2023 par rapport au 1 er trimestre 2022 lorsque la crise des composants électroniques était au pic.

trimestre 2022, grâce au succès commercial des nouveaux véhicules ainsi qu’à une amélioration de la disponibilité des composants électroniques. L’effet volume est supérieur à la hausse des immatriculations en raison d’un moindre déstockage du réseau indépendant au 1 trimestre 2023 par rapport au 1 trimestre 2022 lorsque la crise des composants électroniques était au pic. Un effet prix solide de 9,4 points. Celui-ci reflète la poursuite de la politique commerciale centrée sur la valeur, les augmentations de prix pour compenser l’inflation des coûts et des devises et l’optimisation des remises commerciales.

Un effet mix produit en progression, à +5,2 points résultant des ventes de Megane E-TECH électrique et Austral dont le prix de vente moyen par unité se situe largement au-dessus de la moyenne du Groupe.

Un effet mix géographique positif de 2,7 points provenant de la forte croissance des ventes en Europe.

Un impact des ventes aux partenaires positif de 0,9 point, principalement lié à la dynamique du marché des véhicules utilitaires qui soutient les ventes pour Nissan, Renault Trucks et Mercedes-Benz. Cette amélioration s’explique également par le début de la production de l’ASX pour Mitsubishi Motors.





Ces effets positifs permettent de plus que compenser :

Un effet de change de -2,6 points principalement lié au Peso argentin.

Un effet « Autres », de -4,5 points, lié à la baisse de la contribution des ventes du réseau Renault Retail Group suite aux cessions de succursales, partiellement compensée par la performance de l’activité après-vente.

Les Services de mobilité contribuent pour 9 millions d’euros au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2023 contre 8 millions d’euros au 1er trimestre 2022.

Mobilize Financial Services (anciennement RCI Bank and Services) réalise un chiffre d’affaires de 974 millions d’euros au 1er trimestre 2023 en hausse de 32,2 % par rapport au 1er trimestre 2022 en raison de la hausse des taux d’intérêt et de l’augmentation des nouveaux contrats couplés à des montants moyens financés plus élevés.

L’actif productif moyen (49,4 milliards d’euros) est en progression de 13 % par rapport à la même période en 2022. Cette croissance est soutenue par le restockage de véhicules dans le réseau et par l’activité clientèle qui enregistre une hausse des nouveaux financements de 17,4 %.

Au 31 mars 2023, les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) totalisent 580 000 véhicules :

Le Groupe continue de faire face à des difficultés logistiques qui expliquent l’augmentation du stock Groupe à 273 000 véhicules.

Les stocks du réseau indépendant s’élèvent à 307 000 véhicules en lien avec le niveau du portefeuille de commandes qui reste à un niveau record en valeur absolue.

Perspectives financières 2023

Renault Group confirme ses perspectives financières pour l’année 2023 :

une marge opérationnelle du Groupe supérieure ou égale à 6 %

un free cash-flow opérationnel de l’Automobile supérieur ou égal à 2 milliards d’euros.

Chiffre d’affaires consolidé de Renault Group

(en millions d’euros) 2022 1 2023 Variation

2023/2022 1er trimestre Automobile 8 109 10 515 +29,7 % Services de mobilité 8 9 +12,5 % Financement des ventes 737 974 +32,2 % Total 8 854 11 498 +29,9 %

1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 ajusté pour refléter la sortie de Russie (hors AVTOVAZ et Renault Russia dont les cessions ont été annoncées le 16 mai 2022).

Les 15 principaux marchés de Renault Group à fin mars 2023









Cumul à fin mars 2023







Volumes 1 Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 FRANCE 127 052 24,9 2 ITALIE 49 689 10,5 3 ALLEMAGNE 33 669 4,6 4 TURQUIE 32 074 13,6 5 ESPAGNE 29 709 10,9 6 BRESIL 26 298 6,0 7 ROYAUME-UNI 23 906 4,1 8 ROUMANIE 18 081 43,9 9 BELGIQUE + LUXEMBOURG 17 145 10,5 10 INDE 15 013 1,3 11 MAROC 14 040 38,1 12 POLOGNE 12 961 9,3 13 ARGENTINE 11 661 10,2 14 PAYS-BAS 10 598 9,0 15 MEXIQUE 9 415 3,0

1 Chiffres de ventes hors Twizy

Ventes de Renault Group VP+VU par marque

1er trimestre 1er trimestre 2022 1 2023 % variation RENAULT VP 256 840 266 867 +3,9 VU 69 660 87 678 +25,9 VP+VU 326 500 354 545 +8,6 RENAULT KOREA MOTORS VP 12 032 6 908 -42,6 DACIA VP 126 462 170 496 +34,8 VU 1 497 1 293 -13,6 VP+VU 127 959 171 789 +34,3 ALPINE VP 710 562 -20,8 AUTRES2 VP 1 737 1 208 -30,5 VU 33 - VP+VU 1 770 1 208 -31,8 RENAULT GROUP VP 397 781 446 041 +12,1 VU 71 190 88 971 +25,0 VP+VU 468 971 535 012 +14,1

1 Volumes 2022 hors Renault Russia et AVTOVAZ.

2 Mobilize, Eveasy, Jinbei & Huasong

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,1 millions de véhicules en 2022. Il réunit près de 106 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

https://www.renaultgroup.com/

RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

philippine.de-schonen@renault.com



RENAULT GROUP

RELATIONS

PRESSE Frédéric Texier

+33 6 10 78 49 20

frederic.texier@renault.com Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com









1 2022 ajusté pour refléter la cession d’AVTOVAZ et de Renault Russia

2 France, Italie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni

3 Inclus les véhicules électriques, les hybrides (HEV) et les hybrides rechargeable (PHEV), exclu le mild-hybrid (MHEV)

4 France, Italie, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni

5 Inclus les véhicules électriques, les hybrides (HEV) et les hybrides rechargeable (PHEV), exclu le mild-hybrid (MHEV).

6 Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, Renault Group recalcule le chiffre d'affaires de l’exercice en cours en appliquant les taux de change moyens de la période précédente, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de la période.

