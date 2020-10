RENAULT : Invest Securities ajuste sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities a légèrement relevé son objectif de cours de 32,10 à 32,30 euros sur le titre Renault, tout en maintenant sa recommandation d’Achat. Toujours dans l’attente du plan stratégique et sans guidance, le constructeur automobile a publié un chiffre d’affaires trimestriel en clair redressement même s’il reste en recul de -8,2% (-3,2% hors effets changes) et au-dessous des attentes du bureau d’études (-3,8%).Ce dernier ajoute que le " momentum " mensuel de ce trimestre écoulé est fort avec un mois de septembre dont le chiffre d'affaires progresse de +7,5% en Europe et laisse augurer d'une prolongation de l'amélioration cette tendance positive au quatrième trimestre.