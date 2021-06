RENAULT : Moblilize a conclu un accord avec la start-up allemande betteries

Moblilize, filiale de Renault, a conclu un accord avec betteries, une start-up allemande fortement impliquée dans l’économie circulaire, pour développer et assembler un système d’énergie mobile, modulaire et multi-usages composé de modules de batteries issues de véhicules électriques. « Facilement transportable, ce système est composé de 1 à 4 éléments (betterPacks) de 2,3kWh et peut ainsi atteindre une capacité de 9,2 kWh, soit l’équivalent de la consommation moyenne d’un foyer sur une journée », explique le groupe.



Il offre l'avantage d'être zéro émission, silencieux, et préfigure la transition énergétique des générateurs électriques transportables vers des systèmes électriques propres et mobiles.



Les usages et applications de ce système sont multiples dès lors que le raccordement au réseau électrique est impossible : chantiers de construction, food trucks, stockage d'énergie solaire, tournages et événements, ou encore à bord de petits bateaux électriques…



La fabrication de ce système de stockage innovant débutera en septembre 2021 à la Re-Factory de Flins du groupe Renault.