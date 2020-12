RENAULT : Oddo BHF booste sa cible

Oddo BHF a nettement relevé son objectif de cours de 25 à 40 euros sur le titre Renault, afin d’intégrer les résultats meilleurs que prévu de Nissan et l’impact du rebond boursier du constructeur automobile japonais ces dernières semaines. Le broker maintient néanmoins son opinion Neutre sur le groupe au losange, lui préférant le futur Stellantis, qui sera issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Selon l’analyste, il sera difficile pour le nouveau directeur général de Renault de surprendre positivement en janvier lors de l’annonce du plan stratégique.



Au final, Oddo BHF reste convaincu que les économies de coûts présentées en mai dernier sont encore insuffisantes face à un environnement volumes plus difficile et que les éventuels bénéfices d'un nouveau plan produits ne se verront pas avant plusieurs années.