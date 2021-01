RENAULT : les ventes mondiales se replient de 21,3 % en 2020

Le groupe Renault a vu ses ventes mondiales reculer de 21,3 % à environ 2,95 millions d’unités en 2020, sur un marché en repli de 14,2 %. Cette baisse est principalement due à sa forte exposition dans les pays ayant subi un confinement strict et la suspension de leurs activités commerciales au deuxième trimestre, ainsi qu’un ralentissement au quatrième trimestre, notamment en France.



En Europe, les ventes s'élèvent à près de 1,44 million d'unités, en baisse de 25,8 %, sur un marché en fort recul de 23,6 %. En dehors de l'Europe, les ventes sont en recul de 16,5 % à environ 1,51 million d'unités, impactées principalement par la baisse des ventes au Brésil (-45 %) notamment en raison de la réorientation vers les canaux les plus rentables.



En parallèle, le groupe Renault confirme avoir atteint ses objectifs CAFE (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) à fin 2020. Ces résultats devraient être consolidés et officialisés par la Commission européenne dans les prochains mois.



" Le groupe Renault vise le redressement de sa performance. Nous privilégions désormais la profitabilité aux volumes de ventes, avec une marge unitaire nette par véhicule plus élevée, et ce sur chacun de nos marchés ", a commenté Luca de Meo, le directeur général du groupe.



" Les premiers résultats sont d'ores et déjà visibles au second semestre 2020, particulièrement en Europe où la marque Renault progresse sur les canaux de vente les plus rentables et renforce son leadership dans l'électrique ", a ajouté le dirigeant.



De son côté, Denis le Vot, le directeur commercial du groupe, souligne que " le deuxième semestre fait état d'une meilleure résilience et d'une bonne performance sur les marchés électrique et hybride ".



" Nous démarrons l'année 2021 avec un niveau de commandes supérieur à celui de 2019, un niveau de stock en baisse et un positionnement prix en hausse sur l'ensemble de la gamme ", a-t-il ajouté.



L'année 2021 confirmera la poursuite de la politique commerciale du groupe orientée vers la profitabilité avec la mise en œuvre complète du plan stratégique Renaulution, qui sera présenté jeudi.